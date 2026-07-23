Fipav/Esercito, firmato un accordo di collaborazione

ROMA-È stato firmato oggi presso la sede nazionale della FIPAV a Roma l'accordo di collaborazione tra l'Esercito e la Federazione Italiana Pallavolo per lo sviluppo futuro di una serie di attività congiunte.

L'intesa è stata formalizzata in occasione del consiglio federale, con le firme del Generale di Corpo d'Armata Fernando Paglialunga, in rappresentanza dello Stato Maggiore dell'Esercito, e del Presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi.

La collaborazione si inserisce nella cornice normativa che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare accordi con associazioni senza fini di lucro per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Al centro del protocollo vi è la totale convergenza tra i valori fondanti del mondo militare e quelli della pallavolo. Lo sport rappresenta un pilastro fondamentale dell'addestramento militare e della formazione del soldato, richiedendo doti speculari a quelle dell'agonismo: coraggio, impegno e spirito di sacrificio.

Il generale Paglialunga nel suo intervento ha ricordato come la pallavolo, oggi, sia un movimento fondamentale nel panorama sportivo italiano, riconosciuta come una disciplina completa in grado di unire benefici fisici, psicologici e sociali, fondandosi sul rispetto reciproco, sulle regole e sul gioco di squadra, aspetti e valori comuni a quelli che l'Esercito custodisce e diffonde quotidianamente.

Il Presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi ha sottolineato come la Federazione creda fortemente in questo accordo, che apre nuove opportunità di collaborazione con l'Esercito Italiano e rappresenta un'importante occasione per promuovere i valori dello sport tra le nuove generazioni. Manfredi ha evidenziato che le due realtà condividono principi fondamentali quali il rispetto delle regole, il senso di responsabilità, il lavoro di squadra e lo spirito di servizio, valori che costituiscono la base per la crescita personale e civile dei giovani.

La collaborazione consentirà di sviluppare iniziative congiunte su tutto il territorio nazionale, utilizzando la pallavolo come strumento di formazione, inclusione e sviluppo sociale.