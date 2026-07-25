Non si può vincere per sempre. Dopo due successi consecutivi in Nations League ad annunciare i due trionfi alle Olimpiadi 2024 e ai Mondiali 2025 , anche l' Italvolley femminile di Julio Velasco assaggia il fiele della sconfitta. In una semifinale d'altri tempi, è il Brasile a prevalere sulle Azzurre al tie-break, 'vendicando' la sconfitta nella semifinale iridata della scorsa stagione e condannando le nostre ragazze a disputare la finale di consolazione.

Contro la Cina per un posto sul podio

L'Italia non avrà molto tempo per smaltire la delusione, perché la 'finalina' si disputerà domani (domenica 26 luglio) alle 9:30. Tra le ragazze di Velasco ed un posto sul podio ci sarà la Cina padrona di casa, che nell'altra semifinale è stata travolta dalla Turchia in tre set.

Italia-Cina, come seguire la partia in tv e streaming

Il match tra Italia e Cina, valido per la finale per il terzo e quarto posto, come gli altri match della Nations League femminile di volley, sarà trasmesso in diretta tv su Dazn e potrà essere seguito in streaming su Dazn e su VBTV. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.