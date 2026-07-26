Italia-Cina diretta Nations League: segui la finale per il terzo posto. Volley femminile oggi LIVE
MACAO (Cina) - Sconfitta in semifinale con il Brasile, dopo una serie infinita di successi, l'Italvolley di Julio Velasco cerca di ritrovare le energie per aggiudicarsi almeno la medaglia di bronzo nella Nations League femminile 2026. Le ragazze azzurre, battute al tie-break ieri dalla nazionale verde-oro, affrontano oggi le padrone di casa della Cina nella finalina per il terzo e quarto posto. La formazione asiatica, nell'altra semifinale, è stata sconfitta con un perentorio 3-0 dalla Turchia, che più tardi si giocherà il titolo nella finalissma con il Brasile. "Noi non molleremo, non lo fate voi" ha detto ieri la capitana azzurra Anna Danesi, rivolta ai tifosi subito dopo il ko con le brasiliane, in vista della gara di oggi.
11:11
Nuovo ace di Antropova: 8-3
Secondo ace consecutivo di Antropova.
11:09
Ace di Antropova: 7-3
Grande ace di Antropova al servizio. Time-out chiesto dal ct cinese Zhao.
11:08
Italia in vantaggio 5-3
Attacco vincente di Fahr.
11:08
Errore di Gong sotto rete: 4-2
L'Italia è sul +2.
11:06
Inizia il quarto set: 3-0
L'Italia inizia bene il quarto set, facendo subito 3 punti.
11:02
L'ITALIA VINCE IL TERZO SET E TORNA IN VANTAGGIO 2-1
L'Italia di Velasco chiude il terzo set 25-22. La migliore realizzatrice azzurra è Antropova con 18 punti, poi Fahr a 9.
11:01
24-22: set-point azzurri
Due set-point per l'Italia.
11:00
Brava Meli: 22-20
Primo tempo vincente di Meli.
10:58
19-21 e time-out cinese
Coach Yong Zhao chiede il time-out sul +2 azzurro in questo terzo set.
10:56
Terzo set al cardiopalma: 19-20
Punto azzurro con Omoruyi.
10:54
Si va avanti punto a punto: 18-18
C'è in campo Egonu ora.
10:53
La Cina pareggia: 17 pari.
Muro vincente di Wang.
10:52
17-16: time-out chiesto da Velasco
La Cina recupera 2 punti e il nostro coach Velasco chiede il time-out.
10:49
Italia-Cina 16-13 nel terzo set
Punto di Fahr. Ora le azzurre sbagliano meno rispetto a poco fa.
10:47
Italia ok: 14-12
Attacco vincente di Nervini e Italia sul +2. La Cina chiede il time-out.
10:44
Italia in vantaggio 11-10
Attacco vincente di Antropova e azzurre di nuovo in vantaggio.
10:44
Botta e risposta: 10-10
Diagonale vincente di Tang, poi risponde Meli.
10:42
Attacco azzurro fuori: 9-7
Errore in Antropova in attacco: la Cina torna sul +2.
10:41
L'Italia pareggia: 7-7
Muro vincente di Fahr per il pareggio.
10:40
Palla lunga di Dong: 6-7
La nazionale azzurra si riavvicina alle padrone di casa.
10:38
Errore di Fahr: 3-6
Velasco non riesce a scuotere le sue ragazze, che commettono troppi errori anche in questo terzo set.
10:36
Allunga ancora la Cina: 1-4
Avvio forte della Cina anche in questo terzo set.
10:34
Inizia il terzo set: 0-1
Punto cinese in apertura del terzo set.
10:29
LA CINA VINCE IL SECONDO SET: 1-1
Errore di Egonu alla battuta e la Cina si aggiudica il secondo set per 25-23. La migliore realizzatrice dell'Italia è Antropova con 13 punti.
10:28
Annullati due match-point: 23-24
L'Italia si riavvicina.
10:27
Tre set point per la Cina: 21-24
Punto di capitan Gong e Cina vicina alla vittoria nel secondo set.
10:27
Si riavvicina l'Italia: 21-23
Attacco fuori della Cina.
10:25
Che battaglia! 19-23
Muro intelligente di Omoruyi che tiene viva l'Italia.
10:22
C'è Egonu: 17-21
Entra Egonu per cercare di recuperare questo secondo set.
10:21
Giovannini out: 16-21
Palla fuori di Giovannini e Cina con 5 punti di vantaggio: Velasco chiede il time-out.
10:19
Antropova c'è: 16-19
Punto di Antropova che cerca di dare la carica all'Italia.
10:17
Entra Omoruyi: 14-18
Velasco inserisce Omoruyi al posto di Sylla.
10:16
Terzo ace cinese: 13-17
Terzo ace consecutivo di Zhuang.
10:15
Ancora ace: 13-16
Secondo ace consecutivo di Zhuang.
10:14
Cina in vantaggio 15-13
Ace di Zhuang e Cina in vantaggio di 2 punti. Velasco, preoccupato, chiede il time-out.
10:14
Ancora Dong sul muro azzurro: 13-14
Cina nuovamente in vantaggio grazie a Dong.
10:11
Sorpasso Cina: 11-12
La Cina recupera lo svantaggio e torna davanti di un punto.
10:09
Break azzurro: 10-8
Punti di Fahr e di Nervini per tentare l'allungo nel secondo set.
10:08
Diagonale di Dong: 8-8
Botta in diagonale di Dong, che sfiora le mani di Fahr e ottiene il punto per la Cina.
10:08
La Cina c'è: 7-7
Danesi perde il contrasto a rete con Diao.
10:05
Botta di Antropova: 5-4
Fendente lungolinea di Antropova che riporta in vantaggio le nostre portacolori.
10:04
Cina più lucida ora: 4-4
Qualche errore difensivo dell'Italia e maggiore lucidità delle cinesi in questa fase del secondo set.
10:02
Ace di Antropova: 3-2
Servizio vincente dell'Italia che torna in vantaggio nel secondo set.
10:01
C'è equilibrio per ora: 2-2
Dopo il vantaggio della Cina, ecco il pareggio con un punto di Nervini.
10:00
Inizia il secondo set: 1-0
Primo punto della seconda frazione appannaggio dell'Italia sul servizio della Cina.
9:57
L'ITALIA VINCE IL PRIMO SET 25-16
Un ace di Sylla (il terzo per l'Italia) chiude il primo set: Cina in difficoltà finora. Nel boxscore dell'Italia da segnalare 6 punti per Antropova, 4 di Sylla e 3 per Nervini.
9:56
8 set-point per l'Italia: 24-16
Errore al servizio per la Cina.
9:54
Recupera la Cina: 23-16
Si riavvicinano le padrone di casa: azzurre a +7 ora. Servono due punti per vincere il primo set.
9:51
Punto di Fahr: 22-12
L'Italia mantiene la concentrazione e resta in una situazione di controllo del primo set.
9:48
Entra Egonu sul 20-10
È il momento di Paola Egonu che è in campo insieme con Antropova.
9:46
Time-out azzurro sul 18-8
Velasco chiede il time-out sul +10 per le nostre ragazze.
9:43
Ace di Orro: 17-5
Servizio vincente per l'Italia che continua a dominare questo primo set della finale per il bronzo.
9:42
Attacco out della Cina: 16-5
Le cinesi forzano l'attacco, ma la palla è fuori.
9:41
Punto di Danesi: 15-4
Tocco morbido di capitan Danesi che porta le azzurre sul +11.
9:40
Reazione Cina: 13-4
Punto della Cina dopo un parziale di 5 punti consecutivi per le ragazze di Velasco.
9:37
L'Italia vola sul 10-3
Dominio delle azzurre in questo primo set: c'è l'Italia al servizio con Nervini.
9:35
Primo time-out: 6-2
Pausa chiesta dal ct della Cina Yong Zhao sul 6-2 per l'Italia.
9:34
L'Italia allunga: 5-2
Antropova al servizio: azzurre sul +3.
9:32
Azzurre avanti 3-2
Match iniziato all'insegna dell'equilibrio.
9:31
Inizia la partita
Comincia la finale per il terzo posto tra Italia e Cina: primo servizio per l'azzurra Sylla.
9:25
Squadre in campo
Le due squadre sono in campo a Macao per il riscaldamento.
9:15
Le 14 giocatrici dell'Italia in Nations League
Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.
Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.
Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.
Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.
C.T.: Julio Velasco
9:05
Tra poco la finale per il bronzo
La finalina per il terzo e quarto posto tra Italia e Cina inizierà alle 9.30