Italia-Cina diretta Nations League: segui la finale per il terzo posto. Volley femminile oggi LIVE

MACAO (Cina) - Sconfitta in semifinale con il Brasile, dopo una serie infinita di successi, l'Italvolley di Julio Velasco cerca di ritrovare le energie per aggiudicarsi almeno la medaglia di bronzo nella Nations League femminile 2026. Le ragazze azzurre, battute al tie-break ieri dalla nazionale verde-oro, affrontano oggi le padrone di casa della Cina nella finalina per il terzo e quarto posto. La formazione asiatica, nell'altra semifinale, è stata sconfitta con un perentorio 3-0 dalla Turchia, che più tardi si giocherà il titolo nella finalissma con il Brasile. "Noi non molleremo, non lo fate voi" ha detto ieri la capitana azzurra Anna Danesi, rivolta ai tifosi subito dopo il ko con le brasiliane, in vista della gara di oggi.