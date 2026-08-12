L'Italvolley di Velasco contro l'Ucraina: orario e dove vedere in tv la sfida di oggi
L'Italvolley di Velasco ha ripreso confidenza con una vera partita e lo ha fatto a Koszalin in Polonia travolgendo la Francia per 3-0 nella prima gara del Memorial Agata Mróz-Olszewska. Il ct ha mandato in campo la stessa formazione che ha giocato titolare nelle Finals di VNL e si è detto soddisfatto: "È stata una buona gara, soprattutto tenendo conto che ieri (lunedi ndr) abbiamo affrontato un lungo viaggio e che questa mattina (ieri ndr) non abbiamo saltato, lavorando solamente su battuta e ricezione. La squadra è entrata in campo molto concentrata e con un buon ritmo di gioco. Abbiamo battuto in maniera molto efficace e giocato bene anche con i primi tempi. Le ragazze mi sono piaciute".
L'Italia del volley sfida l'Ucraina: orario e dove vederla
Oggi (mercoledì 12 agosto) nuovo test: l'Italia incrocerà l’Ucraina nel secondo impegno in terra polacca, una squadra dotata fisicamente che quando è stata affrontata in VNL ha saputo giocare un ottimo secondo set, vinto di misura. La partita è in programma alle 17:30 ma non è prevista alcuna copertura televisiva e in streaming.
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