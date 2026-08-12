L'Italvolley di Velasco contro l'Ucraina: orario e dove vedere in tv la sfida di oggi

La Nazionale scende in campo in Polonia dopo il 3-0 alla Francia: tutti i dettagli sulla partita

2 min

Pubblicato il 12.08.2026, 11:57

VolleyItalia

L'Italvolley di Velasco ha ripreso confidenza con una vera partita e lo ha fatto a Koszalin in Polonia travolgendo la Francia per 3-0 nella prima gara del Memorial Agata Mróz-Olszewska. Il ct ha mandato in campo la stessa formazione che ha giocato titolare nelle Finals di VNL e si è detto soddisfatto: "È stata una buona gara, soprattutto tenendo conto che ieri (lunedi ndr) abbiamo affrontato un lungo viaggio e che questa mattina (ieri ndr) non abbiamo saltato, lavorando solamente su battuta e ricezione. La squadra è entrata in campo molto concentrata e con un buon ritmo di gioco. Abbiamo battuto in maniera molto efficace e giocato bene anche con i primi tempi. Le ragazze mi sono piaciute".

L'Italia del volley sfida l'Ucraina: orario e dove vederla

Oggi (mercoledì 12 agosto) nuovo test: l'Italia incrocerà l’Ucraina nel secondo impegno in terra polacca, una squadra dotata fisicamente che quando è stata affrontata in VNL ha saputo giocare un ottimo secondo set, vinto di misura. La partita è in programma alle 17:30 ma non è prevista alcuna copertura televisiva e in streaming.

Tutte le news
Volley

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS