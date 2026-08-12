L'Italvolley di Velasco contro l'Ucraina: orario e dove vedere in tv la sfida di oggi

L'Italvolley di Velasco ha ripreso confidenza con una vera partita e lo ha fatto a Koszalin in Polonia travolgendo la Francia per 3-0 nella prima gara del Memorial Agata Mróz-Olszewska. Il ct ha mandato in campo la stessa formazione che ha giocato titolare nelle Finals di VNL e si è detto soddisfatto: "È stata una buona gara, soprattutto tenendo conto che ieri (lunedi ndr) abbiamo affrontato un lungo viaggio e che questa mattina (ieri ndr) non abbiamo saltato, lavorando solamente su battuta e ricezione. La squadra è entrata in campo molto concentrata e con un buon ritmo di gioco. Abbiamo battuto in maniera molto efficace e giocato bene anche con i primi tempi. Le ragazze mi sono piaciute".