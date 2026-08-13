Italia volley femminile, Velasco sfida la Polonia: orario e dove vederla in tv

L'Italia a Koszalin ha colto, a spese dell’Ucraina, la seconda vittoria del Memorial Agata Mróz-Olszewska. Oggi (giovedì 13 agosto), invece, la Nazionale di volley di Velasco è attesa dalla Polonia . Il ct si porta dietro l'ottima prova di Paola Egonu, tornata titolare per tutto il match e capace di collezionare 21 punti, ma incassa anche il brutto infortunio di Loveth Omoruyi, uscita in barella dopo essere ricaduta malamente da un‘azione sotto rete.

Le parole di Danesi: "Con la Polonia crescerà il livello"

L’analisi della capitana Anna Danesi dopo il successo contro l'Ucraina è chiara: "Sappiamo dell'importanza di questo torneo, anche per chi ha giocato un po' meno, ma in generale per tutta la squadra che ha la possibilità di appunto di scendere in campo prima dell'Europeo. Ci dispiace immensamente per l’infortunio di Loverh. Non dovrebbe mai succedere. Abbiamo giocato due buone partite in questi giorni e ora con la Polonia crescerà il livello e noi dovremo crescere alla stessa maniera".

Italia-Polonia in tv e streaming

Il match è in programma oggi alle 18. Purtroppo, come per le partite precedenti di questo torneo, non ci sarà copertura televesiva e in streaming per la sfida dell'Italia contro la Polonia.