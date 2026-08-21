Italia-Croazia Europei volley femminile: orario e dove vederla in tv e streaming

Iniziano gli Europei di volley femminile per l'Italia di Velasco . Oggi (venerdì 21 agosto) le azzurre debutteranno a Goteborg, in Svezia, contro la Croazia per la prima partita della fase a gironi. L'Italia è campione del mondo in carica e parte da favorita, ma non può sottovalutare nessuno, anche perché la rassegna europea mette in palio il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Velasco avvisa l'Italia: "Croazia buona squadra"

Julio Velasco ha presentato così la sfida con la Croazia: "La prima partita è sempre particolare, perchè la partita vera è altra cosa rispetto ad allenamenti e amichevoli. La Croazia è una buona squadra, con giocatrici che hanno giocato in Italia e da tempo nel volley internazionale. Noi dovremo giocare al massimo da subito. Non c’è un singolo aspetto sul quale concentrarsi, perché quando affronti un avversario pensando che possa metterti in difficoltà in un determinato fondamentale, magari poi i problemi arrivano da un’altra parte. Bisogna essere pronti a tutte le loro caratteristiche".

Orario e dove vedere Italia-Croazia di volley

La partita è in programma alle 16 e verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). È prevista anche la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv e DAZN.