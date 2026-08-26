Italia-Germania è nella storia del volley: il set più lungo di sempre finisce 64-66!

Quando Italia e Germania si affrontano, i match sono destinati ad entrare nella storia. Se il mondo del calcio ricorda ancora la semifinale dei Mondiali del 1970 disputata allo stadio Azteca di Città del Messico e chiusa con la vittoria azzurra per 4-3, gli amanti del volley ricorderanno a lungo il match tra la Nazionale guidata da De Giorgi e i tedeschi, valido per la FIPAV Cup Men Elite: la sfida ha infatti fatto registrare il set più lungo della storia della pallavolo.

Italia-Germania, un record storico

Le due squadre hanno dato vita ad un primo set eccezionale ed equilibrato. Italia e Germania si sono fronteggiate per un'ora e ventinove minuti: una lunga battaglia che ha premiato la nazionale tedesca, capace di imporsi con il parziale di 66-64. Un punteggio da record, mai fatto registrare da nessuno in precedenza.

Migliorato il precedente primato

Si tratta infatti del parziale più lungo nella storia del volley. Italia e Germania hanno battuto il precedente primato, che apparteneva ad Argentina e Polonia e che era stato fatto registrare pochi mesi fa: il 28 giugno del 2026, nel match di VNL, le due nazionali avevano chiuso uno dei set sul punteggio di 50-48, in 62' di gioco.