Italia-Brasile in amichevole: data, orario e dove vedere gli azzurri del volley in tv e in streaming

La Nazionale di De Giorgi affronta i sudamericani, per l'ultimo test match prima degli Europei

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Pubblicato il 30.08.2026, 10:39

Italia-BrasileVolleyVolley Lago

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Dopo l'incredibile match con la Germania (che ha fatto registrare il set più lungo della storia del Volley) e la sfida con Cuba, l'Italia di Fefè De Giorgi torna in campo, per l'amichevole con il Brasile: match che proietterà gli azzurri verso gli Europei, che partiranno il prossimo 9 settembre. La sfida con i verdeoro rappresenterà l'ultimo test match prima della rassegna continentale. 

Italia-Brasile, i convocati di De Giorgi

Per l'amichevole con il Brasile il ct azzurro De Giorgi potrà contare su questi giocatori

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro. Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati. Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

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