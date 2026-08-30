Italia-Brasile in amichevole: data, orario e dove vedere gli azzurri del volley in tv e in streaming
Dopo l'incredibile match con la Germania (che ha fatto registrare il set più lungo della storia del Volley) e la sfida con Cuba, l'Italia di Fefè De Giorgi torna in campo, per l'amichevole con il Brasile: match che proietterà gli azzurri verso gli Europei, che partiranno il prossimo 9 settembre. La sfida con i verdeoro rappresenterà l'ultimo test match prima della rassegna continentale.
Italia-Brasile, i convocati di De Giorgi
Per l'amichevole con il Brasile il ct azzurro De Giorgi potrà contare su questi giocatori
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro. Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati. Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.
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