Italia-Bulgaria Europei volley femminile: orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Inizia la fase da dentro o fuori per l’Italia agli Europei di volley femminile 2026. Dopo aver chiuso con un percorso perfetto la prima fase, le Azzurre di Julio Velasco sono pronte ad affrontare il primo appuntamento a eliminazione diretta. Negli ottavi di finale l’Italia sfiderà la Bulgaria, con l’obiettivo di conquistare un posto tra le migliori otto d’Europa e proseguire la corsa continentale. Il match è in programma oggi alle 16 a Brno, in Cechia.