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Italia-Bulgaria Europei volley femminile: orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Le azzurre di Velasco, dopo il bel cammino fin qui, vogliono sognare ancora: tutte le info

1 min

Pubblicato il 31.08.2026, 10:44

Italia BulgariaVolleyEuropei

Inizia la fase da dentro o fuori per l’Italia agli Europei di volley femminile 2026. Dopo aver chiuso con un percorso perfetto la prima fase, le Azzurre di Julio Velasco sono pronte ad affrontare il primo appuntamento a eliminazione diretta. Negli ottavi di finale l’Italia sfiderà la Bulgaria, con l’obiettivo di conquistare un posto tra le migliori otto d’Europa e proseguire la corsa continentale. Il match è in programma oggi alle 16 a Brno, in Cechia.

Italia-Bulgaria volley femminile: l’orario del match

La sfida è in programma, oggi, lunedì 31 agosto, alle ore 16 a Brno.

Italia-Bulgaria volley femminile: dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. In streaming tramite l’app Sky Go e su NOW tv.

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