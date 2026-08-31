Italia-Bulgaria diretta Europei volley femminili: segui la sfida di oggi LIVE

L' Italia di pallavolo femminile di Velasco si gioca oggi (lunedì 31 agosto) un posto nei quarti di finale dell'Europeo contro la Bulgaria di Marcello Abbondanza. Chi vince sfiderà una tra Repubblica Ceca e Svezia, ma è ancora presto per pensarci: anche se l'Italvolley è favorita, il ct azzurro non vuole cali di concentrazione: "Con la Bulgaria abbiamo già giocato in VNL. Le ragazze sanno che non è come giocare con la Turchia, che quando ti svegli la mattina inizi subito a riscaldarti il collo, la testa. E invece quando giochi partite come questa ti scaldi quando arrivi al palazzetto. Però siamo consapevoli che anche gli altri sono capaci di giocare bene e possono metterti in difficoltà come ha fatto la Francia con noi". Sarà gara vera: segui in diretta il match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Le altre partite del tabellone

Nella parte del tabellone si sfidano Polonia-Portogallo e Olanda-Slovenia. Come detto, Italia-Bulgaria e Repubblia Ceca-Svezia sono le altre due partite del lato sinistro. A destra: Belgio-Germania, Turchia-Azerbaigian e Serbia-Grecia, prima coppia dei quarti.

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Velasco: "Tutti vogliono copiare la mia Italia"

Velasco ha bene in mente come affrontare queste partite e cosa deve fare la squadra: "Gli altri non li fermi, con il web tutti sanno e vedono tutto di tutti. Ora tutti cercano di vedere se possono copiare qualcosa di quello che facciamo noi. Non dobbiamo inventarci per forza cose strane, o nuove per inseguirli. Secondo me la cosa principale è la crescita individuale di ogni giocatrice".

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Orario e dove vedere Italia-Bulgaria

L’ottavo di finale tra Italia e Bulgaria è in programma a Brno, in Repubblica Ceca, alle 16. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming su Rai 2 e Sky Sport.

Brno (Repubblica Ceca)