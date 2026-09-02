Italia-Svezia diretta Europei volley femminili: segui la sfida di oggi LIVE
Italia-Svezia vale un posto in semifinale agli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre arrivano ai quarti dopo un percorso fin qui impeccabile: primo posto a punteggio pieno nella Pool D, con tutte vittorie nelle sfide disputate a Goteborg, e netto successo sulla Bulgaria nel primo turno a eliminazione diretta. A Brno, in Cechia, l’Italia troverà ora la Svezia, terza nel girone giocato davanti al proprio pubblico e reduce dalla vittoria contro le padrone di casa ceche.
18:45
Se l'Italia vince trova...
L'Italia è concentrata sulla Svezia, ma qualora dovesse vincere troverebbe in semifinale un tra Polonia e Olanda, in campo domano alle 16 a Istanbul.
18:29
Dove vedere Italia-Svezia
La sfida tra Italia e Svezia verrà trasmessa in diretta tv e streaming, ecco dove.
18:09
Italia, un precedente fa ben sperare
Le Campionesse del Mondo ritroveranno il sestetto allenato da Lorenzo Micelli, già superato con un netto 3-0 nella sfida dello scorso 23 agosto allo Scandinavium. Un precedente che sorride alle azzurre, che anche questa volta partiranno con i favori del pronostico
18:00
L’Italia torna in campo, c’è la Svezia
Le ragazze di Velasco vanno in campo a caccia di un posto in semifinale. Sfida alla Svezia, si inizia alle ore 19.
Brno
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