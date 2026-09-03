Italia-Polonia, Europei di volley: orario e dove vederla in tv e streaming
Sarà la Polonia la rivale dell'Italia nella semifinale degli Europei di pallavolo femminile. La squadra del coach italiano Lavarini ha infatti superato per 3-1 l'Olanda, raggiungendo le azzurre di Velasco al penultimo atto della kermesse continentale. L'appuntamento è per le 18 di sabato 5 settembre a Istanbul.
Italia, il momento della verità
Italia e Polonia arrivano entrambe da un successo per 3-1 ai quarti, ma quello dell'Italia è stato ben più traumatico e faticoso rispetto a quello delle polacche, che contro l'Olanda sono andate in vantaggio e, subito l'1-1, hanno poi condotto in porto il match. Le Azzurre invece hanno vacillato sotto i colpi di 'Bella' Haak (43 punti a referto), prima di tornare in carreggiata e spuntarla sulla Svezia, soffrendo come non capitava da tempo. Ora il momento della verità contro un altro ct italiano, dopo Lorenzo Micelli è la volta di Stefano Lavarini.
Italia-Polonia, come vederla
La partita tra Italia e Polinia, in programma sabato 5 settembre alle 18, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2 e Sky Sport Arena. La semifinale delle azzurre sarà visibile anche in streaming su Raiplay, su Now, su Dazn e attraverso l'app SkyGo.
La rosa dell'Italvolley
Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.
Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.
Opposte: 15. Merit Adigwe, 18. Paola Egonu.
Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.
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