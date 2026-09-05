Italia-Polonia Europei volley femminili: dove vedere in tv e streaming la semifinale

La semifinale di oggi (sabato 5 settembre) contro la Polonia , la tredicesima dell' Italia del volley femminile agli Europei , avrà un sapore speciale per il ct Velasco . Sì perché Julio è il primo a fare il bis uomini-donne : diventa infatti l’unico allenatore nella storia della pallavolo a giocare una semifinale femminile dopo averne giocate altre (4 e tutte vinte) tra gli uomini. Chi vince stasera (alle 18) trova una tra Turchia e Serbia, che si affrontano alle 15.

Italia, tredicesima semifinale europea

L'Italia ha fatto tredici. Oggi giocherà per la tredicesima volta una semifinale europea, sperando di migliorare il bilancio che finora recita così: cinque vittorie e sette sconfitte tradotte in otto medaglie (tre ori, due argenti, tre bronzi). Velasco è pronto: "Finalmente, siamo arrivati a Istanbul. È stato un viaggio lungo, quello di tutta l’estate. Anche se condivido la formula, altrimenti, senza le squadre di casa i palazzetti sono vuoti. Che Polonia mi aspetto? Completamente diversa da come l’abbiamo affrontata in VNL e nell’ultimo torneo. Qui hanno battuto la Turchia, giocato buone partite. Sarà una Polonia con molta fiducia e senza nulla da perdere".

Dove vedere in tv Italia-Polonia

La semifinale tra l'Italia e la Polonia è in programma alle 18 e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky e Dazn e in streaming su Rai Play e NOW.