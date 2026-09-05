Europei volley, la prima finalista è la Turchia: Serbia travolta per 3-0

Gli Europei femminili di volley hanno la loro prima finalista: la Turchia di coach Santarelli si impone per 3-0 (25-20 25-19 25-20) sulla Serbia di Terzic e ora attende l'esito della seconda semifinale, che vedrà le Azzurre di Velasco confrontarsi con la Polonia .

Turchia travolgente, la Serbia delude

Nella bolgia della Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, la Turchia travolge una Serbia mai scesa in campo, come la sua stella Boskovic, protagonista di una prestazione sotto tono come tutta la squadra di Terzic. Esaltata dal pubblico e trascinata oltre che dalla solita Vargas anche dalla palleggiatrice Sahin, dalle attaccanti Aydin e Beladin e dalle solide centrali Gunes e Erdem, la squadra di casa ha invece giocato la sua miglior pallavolo, cambiando marcia nei momenti decisivi di ogni singolo parziale e lanciando un chiaro messaggio in vista della finale.