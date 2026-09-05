Italia-Polonia diretta Europei volley femminile: segui la semifinale delle azzurre di Velasco LIVE

Da Goteborg a Brno, fino ad Istanbul . Il cammino dell' Italia di Velasco parte da lontano e dopo tutta questa strada fatta, l'ultimo ostacolo da superare per andare a giocarsi la finale degli Europei di Volley sarà la Polonia di coach Lavarini . Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul dalle 18 sarà battaglia tra due squadre che anno con merito conquistato l'accesso in semifinale , dominando le rispettive fasi a gironi e tirando fuori gli artigli nei turni ad eliminazione diretta. Chi vince, sfiderà per il titolo la Turchia di coach Santarelli, che nella prima semifinale ha travolto la Serbia per 3-0 . Segui il racconto del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport Stadio

17:35

Velasco conferma la formazione tipo

Pochi dubbi per Velasco, che inizialmente si affiderà all'Italia tipo, con Egonu opposta, Orro palleggiatrice, Antropova e Sylla schiacciatrici, Fahr e Danesi centrali e Fersino libero.

17:25

L'equilibrio nei precedenti tra Italia e Polonia e quel 2024...

Lo storico dei confronti diretti tra Italia e Polonia parla di un estremo equilibrio, 81 sfide e 41 vittorie e 40 per le Azzurre. Addirittura agli Europei lo score è di 8-8. Nel 2024 però è arrivata l'ultima sconfitta delle ragazze di Velasco contro un'altra europea, che ovviamente era la Polonia: da quel giorno 38 successi consecutivi contro le rivali continentali.

17:10

Turchia travolgente nella prima semifinale

La Turchia padrona di casa è già in finale dopo aver travolto la Serbia in tre set: pessima prova della squadra di Terzic, ma le ragazze di Santarelli si sono confermate la squadra da battere. LEGGI QUI

17:00

Italia-Polonia, chi vince sfiderà in finale la Turchia

È tutto pronto alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul per la seconda semifinale degli Europei femminili di volley tra Italia e Polonia. Chi vince sfiderà per il titolo continentale la Turchia. Ecco come seguire la gara delle Azzurre in tv e streaming

Sinan Erdem Sports Hall - Istanbul