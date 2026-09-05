Italia-Polonia diretta Europei volley femminile: segui la semifinale delle azzurre di Velasco LIVE
Da Goteborg a Brno, fino ad Istanbul. Il cammino dell'Italia di Velasco parte da lontano e dopo tutta questa strada fatta, l'ultimo ostacolo da superare per andare a giocarsi la finale degli Europei di Volley sarà la Polonia di coach Lavarini. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul dalle 18 sarà battaglia tra due squadre che anno con merito conquistato l'accesso in semifinale, dominando le rispettive fasi a gironi e tirando fuori gli artigli nei turni ad eliminazione diretta. Chi vince, sfiderà per il titolo la Turchia di coach Santarelli, che nella prima semifinale ha travolto la Serbia per 3-0. Segui il racconto del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport Stadio
17:35
Velasco conferma la formazione tipo
Pochi dubbi per Velasco, che inizialmente si affiderà all'Italia tipo, con Egonu opposta, Orro palleggiatrice, Antropova e Sylla schiacciatrici, Fahr e Danesi centrali e Fersino libero.
17:25
L'equilibrio nei precedenti tra Italia e Polonia e quel 2024...
Lo storico dei confronti diretti tra Italia e Polonia parla di un estremo equilibrio, 81 sfide e 41 vittorie e 40 per le Azzurre. Addirittura agli Europei lo score è di 8-8. Nel 2024 però è arrivata l'ultima sconfitta delle ragazze di Velasco contro un'altra europea, che ovviamente era la Polonia: da quel giorno 38 successi consecutivi contro le rivali continentali.
17:10
Turchia travolgente nella prima semifinale
La Turchia padrona di casa è già in finale dopo aver travolto la Serbia in tre set: pessima prova della squadra di Terzic, ma le ragazze di Santarelli si sono confermate la squadra da battere. LEGGI QUI
17:00
Italia-Polonia, chi vince sfiderà in finale la Turchia
È tutto pronto alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul per la seconda semifinale degli Europei femminili di volley tra Italia e Polonia. Chi vince sfiderà per il titolo continentale la Turchia. Ecco come seguire la gara delle Azzurre in tv e streaming
Sinan Erdem Sports Hall - Istanbul
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