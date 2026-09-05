Sarà tra l'Italia di Velasco e la Turchia di Santarelli la f inale degli Europei di volley femminile , che si disputerà domani, domenica 6 settembre alle ore 18.00 italiane alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. A fare da prologo alla sfida che vale il titolo continentale, alle ore 15.00 italiane, si giocherà la sfida valevole per il gradino più basso del podio tra la Polonia di Lavarini e la Serbia di Terzic.

Il percorso di Italia e Turchia

L'Italia arriva alla finale di Istanbul partendo da lontano, dal girone di Goteborg, stravinto concedendo un solo set alle avversarie, passando per le sfide ad eliminazione diretta di Brno, vinte con Bulgaria e Svezia, fino al sucesso in semifinale con la Polonia.

La Turchia di coach Santarelli non è stata da meno, dominando prima il gruppo con Lettonia, Ungheria, Slovenia e Germania, lasciando per strada soltanto due parziali, e poi gli ottavi con l’Azerbaijan e i quarti, ancora contro le tedesche. Poi, il successo in semifinale con la Serbia.

Dove vedere in tv Italia-Turchia

La finale degli Europei di volley femminile tra Italia e Turchia/Serbia sarà disponibile in diretta tv su Rai 1 HD e Sky Sport Arena, mentre sarà visibile in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV, inoltre verrà garantita la diretta della finale per il terzo posto su Rai Play Sport 3.