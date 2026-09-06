Italia-Turchia diretta Europei volley: segui la finale di oggi LIVE

19:17

Time out Turchia, Italia ancora avanti

Dopo il time-out chiamato da Santarelli, la Turchia prova ad accorciare, ma Egonu firma un grande diagonale al termine di uno scambio combattuto. Si fa vedere anche Antropova, che trova due punti importanti, mentre Orro mette pressione con il servizio. Le azzurre restano così saldamente avanti, anche se un errore in battuta della palleggiatrice italiana permette alla Turchia di accorciare sul 14-8.

19:13

Sylla super: siamo 11-5

Fahr ferma a muro Baladin e interrompe il turno al servizio di Vargas, poi la Turchia prova a riavvicinarsi proprio con Baladin. Le azzurre, però, non perdono lucidità: Sylla prima chiude uno scambio lungo piegando le mani del muro avversario e subito dopo trova l’ace che porta l’Italia sull’11-5.

19:10

Italia in fuga

Egonu firma ancora con un pallonetto il 5-2, poi le azzurre approfittano di qualche errore di troppo della Turchia e allungano fino al 7-2, con Fahr protagonista a muro su Erdem. Santarelli ferma il gioco e inserisce anche l’esperta Ozbay in palleggio. La Turchia prova a reagire affidandosi a Vargas: il suo mani fuori, assegnato dopo la revisione al video, riduce il distacco sull’8-3. Velasco applaude e carica le sue ragazze.

19:06

Le azzurre ripartono bene: 4-2

L’Italia parte con il piede giusto nella finale contro la Turchia. Orro apre la sfida con un ace, poi le due squadre procedono punto a punto nei primi scambi. Vargas prova subito a trascinare le padrone di casa con la sua potenza, ma le azzurre rispondono senza scomporsi. Dopo alcuni errori al servizio da entrambe le parti Egonu trova il pallonetto che vale il primo piccolo allungo italiano sul 4-2.

19:02

Inizia il terzo set!

Ora serve la vera Italia. Si riparte con Orro in battuta.

18:57

+++ La Turchia vince il secondo set 25-22 +++

Il secondo set va alla Turchia, all'Italia non è riuscito il cambio di passo e ha faticato in attacco. Tutto da rifare, siamo 1-1.

18:51

Cambi per Velasco, Turchia sopra di uno

Velasco si gioca il doppio cambio Cambi-Orro e Adigwe-Egonu. Set molto combattuto, ora la Turchia è sopra 21-20.

18:46

Italia-Turchia in bilico

Momento di sofferenza, si gioca punto a punto. La Turchia acciuffa il 15 pari dopo la review (la mano di Orro non è arrivata in tempo e il pallone ha toccato il campo), poi Egonu ci riporta sopra. La sassata di Vargas vale il 16-16.

18:40

Primo time out Italia

Piccolo momento di difficoltà per l'Italia, la Turchia si porta a -2, 12-10. L'indicazione di Velasco nel time out è quella di continuare a tirare e di stare attenti in copertura.

18:34

Egonu micidiale in battuta, doppio ace

Prima una sassata in zona di conflitto, poi una battuta piazzata affilando con la mano il pallone, strepitosa Egonu dai nove metri. Siamo sopra 9-5.

18:31

Secondo set: Italia-Turchia 5-3

L'attacco della Turchia finisce sull'antenna, è il punto del 5-3 Italia che è partita bene. Siamo sempre attente in difesa e a muro, e poi non perdoniamo in contrattacco.

18:24

+++ L'Italia domina il primo set 25-16 +++

Il pallonetto magistrale di Egonu ci manda al set point, il 25 invece lo firma Danesi con il primo tempo. Ottima Italia, la Turchia resta a 16, set mai in pericolo.

18:18

Vargas non passa, altro muro Italia!

Che muro di Sylla su Vargas dopo la straordinaria difesa di Orro. Molto bene muro-difesa dell'Italia ora, siamo 20-12, vantaggio incrementato.

18:13

Che murata di Danesi su Vargas! Time out Turchia

Santarelli chiama il secondo time out Turchia nel giro di pochi punti perché l'Italia, con la strepitosa murata di Danesi su Vargas, è salita sul 14-8.

18:11

Italia a +4

Super spike di Egonu che brucia la diagonale stretta dopo uno scambio confuso e lungo. Qualche regalo arriva dal servizio della Turchia, tutt'altro che infallibile. Siamo 12-8 noi.

18:06

Italia-Turchia 4-3

I primi tre punti dell'Italia sono di Antropova (due ace e un diagonale), poi anche Sylla entra in gara con un bellissimo shot line in stile beach volley sulla parallela.

17:53

Italia fischiata, boato per la Turchia

Squadre in campo per la presentazione: entra prima l'Italia tra qualche fischio, a seguire la Turchia che scatena il boato del pubblico.

17:45

I numeri dell'Italia

Quella di oggi a Istanbul contro la Turchia di Daniele Santarelli è la 6ª finale continentale azzurra, utile a inseguire il poker d’oro, con la 9ª medaglia già in tasca. Finale pronta ad allungare anche l’impressionate serie del ciclo Velasco, arrivato alla 5ª sfida per l’oro, dopo i 4 già in bacheca.

17:31

Velasco: "Dobbiamo isolarci"

Velasco: "Con la Turchia la partita sarà ancora più difficile. Dobbiamo assolutamente isolarci dall’ambiente: deve esistere soltanto il campo, tutto il resto non deve esistere. Abbiamo avuto già un piccolo assaggio, perché il pubblico turco si è schierato nettamente con la Polonia".

17:16

Sylla: "Contro la Turchia partita da tappi alle orecchie"

Il parere di Miriam Sylla sulla partita: "Sarà una partita da tappini agli orecchi, ma siamo qui per questo. È con questo obiettivo che abbiamo iniziato l’estate. Adesso è lì davanti a noi e bisogna cercare in tutti i modi di andarselo a prendere. Con la Polonia ero un po’ agitata, perché mi era stato chiesto di fare qualcosa a cui non sono abituata. Comunque Antropova è da ammirare perché sta giocando in un ruolo che non è il suo e lo sta facendo come se lo fosse. Sono contenta e orgogliosa".

17:03

La carica di Danesi per Italia-Turchia

Le parole e la carica di Anna Danesi, capitano dell'Italia: "Quella sostituzione mi aveva fatto arrabbiare e mi sono caricata. Gioco meglio quando mi fanno innervosire. Sono felice di come abbiamo affrontato e superato la semifinale di squadra. Quel calo nel terzo set, non doveva succedere. Sarà da evitare in finale. Sì il muro è tornato a funzionare anche se qualche volta è ancora scomposto, ma ci sono anche gli avversari. Questa Turchia è forte, ci sarà da battere anche il pienone di tifosi. Ma sappiamo bene come va a finire col pienone".

17:03

Dove vedere Italia-Turchia in tv

La finale tra Italia e Turchia è in programma oggi alle 18. Sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro e in streaming, ecco dove.

Istanbul, Turchia