Europei volley maschili, dove vedere Italia-Svezia in tv e streaming

L'Italia maschile di volley è pronta a debuttare agli Europei contro la Svezia nella fantastica cornice di Piazza Plebiscito a Napoli. Gli azzurri di De Giorgi, iridati in carica e campioni del mondo uscenti, tornano a caccia di una medaglia continentale (sarebbe la n.16), dopo l’argento conquistato nell’edizione 2023, davanti al Presidente Mattarella, che sarà presente alla prima sfida del girone.

Come arriva l'Italia

Oggi (giovedì 10 settembre) è la prima tappa del girone che poi si sposterà a Modena, dove poi affronteremo Grecia, Slovacchia, Rep. Ceca e Slovenia. Questo mentre gli altri 3 gironi si disputeranno tra Varna (Bulgaria), Tampere (Finlandia) e Cluj-Napoca). Rispetto alla rassegna iridata, con il rientro di Lavia e Laurenzano al posto di Pace come secondo libero, le novità riguardano quasi esclusivamente il reparto dei centrali dove mancano Anzani (che ha lasciato la Nazionale), Russo alle prese con problemi alla schiena e Gargiulo che ha recentemente spiegato il suo stop in azzurro con un disagio emotivo. Con la scelta di Michieletto come quinto martello, solo due i sostituti al centro: Sanguinetti e il giovane Mati.

Dove vedere in tv Italia-Svezia

Le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono trasmesse integralmente in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW, DAZN ed Eurovolley TV. Inoltre, i match dell’Italia sono visibili in diretta tv in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.