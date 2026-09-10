Italia-Svezia diretta Europei volley: segui il debutto degli azzurri di De Giorgi LIVE

L'appuntamento è di quelli suggestivi per l'Italvolley di Fefè De Giorgi , che debutterà nel girone eliminatorio degli Europei maschili 2026 di volley , con un match outdoor, nel suggestivo scenario di Piazza del Plebiscito , a Napoli, sfidando la Svezia . A meno di un anno dal titolo iridato, gli Azzurri si presentano alla fase finale del torneo continentale con il favore dei pronostici, nonostante una Nations League complicata e che li ha visti chiudere al quarto posto. Noni gli scandinavi, che però fallivano la qualificazione da ben 33 anni e che quindi scenderanno in campo con tutto l'entusiasmo del caso. Da testare le condizioni di Michieletto , Mvp degli ultimi Mondiali, ma assente da mesi, tormentato da un problema alla schiena. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti.

21:53

Italia ancora avanti: 20-17

La Svezia prova a riavvicinarsi trascinata da Link, ma l’Italia conserva il vantaggio grazie soprattutto a Galassi, efficace in primo tempo. Intanto su Piazza del Plebiscito comincia a cadere qualche goccia di pioggia. Sul 19-17 ci pensa Bottolo, con una potente diagonale da zona 4, a firmare il 20-17 azzurro. Bene così.

21:47

Italia-Svezia 16-11

Dopo il tentativo di rimonta della Svezia, Giannelli firma il muro dell’11-7, mentre Sanguinetti e Lavia permettono agli azzurri di conservare il vantaggio. Nel finale della fase centrale sale in cattedra anche Romanò, prima del muro di Galassi che vale il 16-11.

21:40

Buon inizio Italia: 7-3

Gli azzurri partono con il primo tempo di Sanguinetti, prima del muro di Johansson per l’1-1. Dopo una breve interruzione per un problema al segnapunti, la squadra di De Giorgi prova subito ad allungare: Bottolo trova le mani del muro da zona 4, Romanò mette a terra la diagonale da zona 2 e ancora Bottolo firma una bella pipe in mano out per il 4-1. Il servizio dello stesso Bottolo mette in difficoltà la ricezione svedese e favorisce il 5-1, poi qualche errore dai nove metri permette alla Svezia di accorciare. L’Italia mantiene comunque il controllo del parziale: un’altra pipe di Bottolo vale il 6-2, mentre il primo tempo di Galassi porta gli azzurri sul 7-3.

21:32

Inizia il match!

Si parte, inizia Italia-Svezia.

21:17

Incredibile, è tornato a piovere

Il meteo non dà pace: sono tornate a cadere alcune gocce di pioggia. Bisogna attendere. Teloni sul campo.

21:07

Squadre in campo, si gioca

La pioggia al momento non cade più e le squadre entrano in campo. Tra poco il via del match. Prima gli inni nazionali.

21:01

Tornata la pioggia su Napoli

Incredibile, è tornata la pioggia. Stesi i teloni sul campo, si dovrà attendere un miglioramento.

20:57

Arrivato Mattarella

A Piazza del Plebiscito è arrivato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ospite d'onore di una serata che si preannuncia spettacolare.

20:52

Temporale ormai lontano

Il meteo è nettamente migliorato rispetto a qualche ora fa, nonostante qualche nube intorno alla città. A Piazza del Plebiscito tutto pronto per il via: si parte alle 21:05.

20:50

Il medagliere dell’Italia

Con un bottino complessivo di 15 medaglie – 7 ori, 5 argenti e 3 bronzi – l’Italia occupa il secondo posto nella classifica storica della competizione, alle spalle soltanto della somma dei risultati di Urss e Russia, che conta 22 medaglie: 14 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Nelle cinque edizioni organizzate in casa – 1948, 1971, 2005, 2015 e 2023 – gli azzurri hanno invece conquistato quattro medaglie: due bronzi, un argento e un oro. L’unico trionfo casalingo risale al 2005, quando l’Italia salì sul gradino più alto del podio al PalaEur di Roma.

20:43

Il percorso dell’Italia

L’Italia campione del mondo torna in campo questa sera contro la Svezia, con inizio alle 21.05, per la prima sfida del girone. Dopo l’esordio, il cammino degli azzurri proseguirà a Modena, dove la Nazionale affronterà nell’ordine Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Parallelamente, gli altri tre gironi della competizione si disputeranno tra Varna, in Bulgaria, Tampere, in Finlandia, e Cluj-Napoca, in Romania.

20:37

Azzurri nelle mani di De Giorgi

Un ciclo straordinario quello di Fefè De Giorgi, che dal 2021 a oggi ha costruito una bacheca di assoluto prestigio: due ori mondiali, un oro e un argento agli Europei e un argento in VNL. Italia si affida a lui.

20:19

Italia a caccia di una medaglia

Gli azzurri, campioni del mondo in carica, tornano a inseguire una medaglia continentale, che sarebbe la 16ª nella storia dell’Italia. Nell’ultima edizione, disputata nel 2023, la Nazionale conquistò l’argento: dopo aver superato in semifinale la Francia di Giani, il cammino degli azzurri si fermò nella finale di Roma contro la Polonia.

20:05

Attenzione al meteo, ma si gioca

Italia-Svezia si giocherà regolarmente questa sera alle 21.05 nell’arena all’aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. La sfida segna l’esordio degli azzurri agli Europei maschili di volley. Nonostante le previsioni meteo indichino la possibilità di pioggia in serata, è stato deciso di confermare l’orario di inizio della partita. Qualora le condizioni meteorologiche dovessero peggiorare al punto da rendere necessaria la sospensione dell’incontro, il match riprenderà domani sera (ore 20), sempre nella suggestiva cornice di piazza del Plebiscito.

20:00

Italia-Svezia, come seguire in tv e streaming l'esordio degli Azzurri

L'appuntamento è per le 21:05 in Piazza del Plebiscito a Napoli per l'esordio dell'Italvolley di De Giorgi nella fase a gironi degli Europei maschili di volley 2026. Ecco come seguire Italia-Svezia in tv e streaming. LEGGI QUI

Piazza del Plebiscito - Napoli