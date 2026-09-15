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Italia-Repubblica Ceca diretta Europei volley maschile: segui la partita di oggi live

Gli azzurri di De Giorgi scendono in campo a Modena per la quarta gara del torneo: tutti gli aggiornamenti
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6 min

Pubblicato il 15.09.2026, 20:30 (Aggiornato il 15.09.2026, 21:55)

ItaliaRepubblica CecaEuropei volley

Dopo aver battuto la Svezia (3-0 a Napoli), la Grecia e la Slovacchia, l'Italia di De Giorgi, che ha già conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Europei di volley, sfida la Repubblica Ceca, inserita nella Pool A del torneo. Gli azzurri, vicecampioni in carica, sono stati protagonisti di un cammino perfetto nella Pool A e cercano conferme. Segui la diretta della sfida...

21:54

Lavia schiaccia, Italia ad un passo dal secondo set: 20-12

Grande schiacciata di Lavia, che porta gli azzurri a -5 dal secondo set: 20-12

21:51

Pallonetto di Romanò e ace: 18-9

Grande attacco di Romanò, che beffa il muro ceco con un pallonetto stupendo. L'azzurro va a battere e mette a segno un ace che permette all'Italia di allungare: 18-9.

21:46

Triplo errore al servizio: 13-5

Errore di Vasina al servizio, poi sbagliano anche Mati e Klaimon: 13-5 per gli azzurri. 

21:44

L'Italia prende il largo: 9-2

Un altro ace di Romanò e una schiacciata di Villa permettono agli azzurri di prendere il largo: 9-2.

21:41

Ace di Romanò: 6-2 per l'Italia

Ottimo inizio degli azzurri, attenti in difesa e precisi in attacco: un ace di Romanò fissa il punteggio sul 6-2. 

21:38

Inizia il secondo set: l'Italia cerca il riscatto

Gli azzurri di De Giorgi chiamati a riscattare il primo set, vinto dalla Repubblica Ceca. L'inizio è promettente: 3-1 per l'Italia

21:33

+++ La Repubblica Ceca vince il primo set: 25-23 +++

Sul 24-21 l'Italia annulla due set point, il secondo con un ace di Romanò. L'azzurro poi sbaglia il servizio e regala il primo set alla Repubblica Ceca. 

21:30

Muro di Romanò: 23-21 per la Repubblica Ceca

Muro di Romanò, che riporta l'Italia a meno 2 (23-21 per la Repubblica Ceca)

21:29

Ancora un errore di Bortolo: 23-19 per la Repubblica Ceca

Errore al servizio per Bortolo, che permette alla Repubblica Ceca di portarsi sul 23-19.

21:26

Massimo vantaggio per la Cechia: 21-16

L'Italia si disunisce e continua a commettere errori: l'ultimo è di Bartolo in schiacciata. Massimo vantaggio per la Repubblica Cechia che si porta sul 21-16.

21:23

La Repubblica Ceca torna avanti: 18-15

Errore in attacco degli azzurri e poi una schiacciata di Vasina: la Repubblica Ceca allunga e si riporta a più tre: 18-15

21:22

Romanò schiaccia e riporta avanti l'Italia: 15-14

Ancora una schiacciata di Romanò, che sfrutta un tocco del muro ceco per riportare avanti l'Italia: 15-14

21:19

Ace per Sanguinetti e sorpasso Italia

Primo ace della partita per Sanguinetti. L'azzurro riporta avanti l'Italia, che ora conduce 13-12.

21:16

Romanò si riscatta: 11-10

Dopo l'errore precedente, Romanò si riscatta con un grande muro: l'Italia accorcia le distanze e si riporta a meno uno: 11-10.

21:15

Errore di Romanò: la Cechia allunga: 11-8

Un errore in schiacciata di Romanò permette alla Repubblica Ceca di allungare a +3: 11-8 per i nostri avversari.

21:11

La Repubblica Ceca si porta avanti: 7-5

Schiacciata di Indra, che per la prima volta permette alla Cechia di allungare e rompere l'equilibrio: 7-5 per i nostri avversari

21:08

Regna l'equilibrio: 4-4 con super Bortolo

Grande equilibrio al Palapanini: 4-4 con tre schiacciate di Bortolo.

21:05

Grande entusiasmo al Palapanini

Entusiasmo alle stelle al Palapanini. Si parte: servizio per gli azzurri con Lavia. 

20:56

Squadre in campo: a breve si parte

Dopo il riscaldamento, le squadre entrano in campo: tra poco inni nazionali e l'inizio della sfida tra Italia-Repubblica Ceca.

20:52

La classifica della Pool A

Classifica (Pool A):

ITALIA 9;
Repubblica Ceca 8;
Slovenia 6;
Grecia 3;
Svezia 1;
Slovacchia 0 

20:43

I convocati della Repubblica Ceca

Palleggiatori: Lubos Bartunek, Ondrej Roman

Opposti: Patrik Indra, Marek Sotola

Schiacciatori: Lukas Vasina, Matous Drahonovsky, Matej Pastrnak, Jiri Benda

Centrali: Jakub Klajmon, Antonin Klimes, Adam Zajicek, Stepan Svoboda

Liberi: Milan Monik, Jan Pavlicek

20:41

I convocati di De Giorgi

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki

Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro

Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano

20:30

Italia-Repubblica Ceca, i precedenti

Dieci vittorie e cinque sconfitte (considerando anche le sfide contro la Cecoslovacchia): questo il bilancio nelle gare disputate agli Europei tra le due formazioni. L'Italia ha dominato la scena, vincendo gli ultimi otto confronti diretti.

PalaPanini, Modena

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