Italia-Repubblica Ceca diretta Europei volley maschile: segui la partita di oggi live
6 min
Pubblicato il 15.09.2026, 20:30 (Aggiornato il 15.09.2026, 21:55)
Dopo aver battuto la Svezia (3-0 a Napoli), la Grecia e la Slovacchia, l'Italia di De Giorgi, che ha già conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Europei di volley, sfida la Repubblica Ceca, inserita nella Pool A del torneo. Gli azzurri, vicecampioni in carica, sono stati protagonisti di un cammino perfetto nella Pool A e cercano conferme. Segui la diretta della sfida...
21:54
Lavia schiaccia, Italia ad un passo dal secondo set: 20-12
Grande schiacciata di Lavia, che porta gli azzurri a -5 dal secondo set: 20-12
21:51
Pallonetto di Romanò e ace: 18-9
Grande attacco di Romanò, che beffa il muro ceco con un pallonetto stupendo. L'azzurro va a battere e mette a segno un ace che permette all'Italia di allungare: 18-9.
21:46
Triplo errore al servizio: 13-5
Errore di Vasina al servizio, poi sbagliano anche Mati e Klaimon: 13-5 per gli azzurri.
21:44
L'Italia prende il largo: 9-2
Un altro ace di Romanò e una schiacciata di Villa permettono agli azzurri di prendere il largo: 9-2.
21:41
Ace di Romanò: 6-2 per l'Italia
Ottimo inizio degli azzurri, attenti in difesa e precisi in attacco: un ace di Romanò fissa il punteggio sul 6-2.
21:38
Inizia il secondo set: l'Italia cerca il riscatto
Gli azzurri di De Giorgi chiamati a riscattare il primo set, vinto dalla Repubblica Ceca. L'inizio è promettente: 3-1 per l'Italia
21:33
+++ La Repubblica Ceca vince il primo set: 25-23 +++
Sul 24-21 l'Italia annulla due set point, il secondo con un ace di Romanò. L'azzurro poi sbaglia il servizio e regala il primo set alla Repubblica Ceca.
21:30
Muro di Romanò: 23-21 per la Repubblica Ceca
Muro di Romanò, che riporta l'Italia a meno 2 (23-21 per la Repubblica Ceca)
21:29
Ancora un errore di Bortolo: 23-19 per la Repubblica Ceca
Errore al servizio per Bortolo, che permette alla Repubblica Ceca di portarsi sul 23-19.
21:26
Massimo vantaggio per la Cechia: 21-16
L'Italia si disunisce e continua a commettere errori: l'ultimo è di Bartolo in schiacciata. Massimo vantaggio per la Repubblica Cechia che si porta sul 21-16.
21:23
La Repubblica Ceca torna avanti: 18-15
Errore in attacco degli azzurri e poi una schiacciata di Vasina: la Repubblica Ceca allunga e si riporta a più tre: 18-15
21:22
Romanò schiaccia e riporta avanti l'Italia: 15-14
Ancora una schiacciata di Romanò, che sfrutta un tocco del muro ceco per riportare avanti l'Italia: 15-14
21:19
Ace per Sanguinetti e sorpasso Italia
Primo ace della partita per Sanguinetti. L'azzurro riporta avanti l'Italia, che ora conduce 13-12.
21:16
Romanò si riscatta: 11-10
Dopo l'errore precedente, Romanò si riscatta con un grande muro: l'Italia accorcia le distanze e si riporta a meno uno: 11-10.
21:15
Errore di Romanò: la Cechia allunga: 11-8
Un errore in schiacciata di Romanò permette alla Repubblica Ceca di allungare a +3: 11-8 per i nostri avversari.
21:11
La Repubblica Ceca si porta avanti: 7-5
Schiacciata di Indra, che per la prima volta permette alla Cechia di allungare e rompere l'equilibrio: 7-5 per i nostri avversari
21:08
Regna l'equilibrio: 4-4 con super Bortolo
Grande equilibrio al Palapanini: 4-4 con tre schiacciate di Bortolo.
21:05
Grande entusiasmo al Palapanini
Entusiasmo alle stelle al Palapanini. Si parte: servizio per gli azzurri con Lavia.
20:56
Squadre in campo: a breve si parte
Dopo il riscaldamento, le squadre entrano in campo: tra poco inni nazionali e l'inizio della sfida tra Italia-Repubblica Ceca.
20:52
La classifica della Pool A
Classifica (Pool A):
ITALIA 9;
Repubblica Ceca 8;
Slovenia 6;
Grecia 3;
Svezia 1;
Slovacchia 0
20:43
I convocati della Repubblica Ceca
Palleggiatori: Lubos Bartunek, Ondrej Roman
Opposti: Patrik Indra, Marek Sotola
Schiacciatori: Lukas Vasina, Matous Drahonovsky, Matej Pastrnak, Jiri Benda
Centrali: Jakub Klajmon, Antonin Klimes, Adam Zajicek, Stepan Svoboda
Liberi: Milan Monik, Jan Pavlicek
20:41
I convocati di De Giorgi
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki
Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro
Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati
Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano
20:30
Italia-Repubblica Ceca, i precedenti
Dieci vittorie e cinque sconfitte (considerando anche le sfide contro la Cecoslovacchia): questo il bilancio nelle gare disputate agli Europei tra le due formazioni. L'Italia ha dominato la scena, vincendo gli ultimi otto confronti diretti.
PalaPanini, Modena
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