Italia-Repubblica Ceca diretta Europei volley maschile: segui la partita di oggi live

Dopo aver battuto la Svezia (3-0 a Napoli), la Grecia e la Slovacchia, l'Italia di De Giorgi, che ha già conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Europei di volley, sfida la Repubblica Ceca, inserita nella Pool A del torneo. Gli azzurri, vicecampioni in carica, sono stati protagonisti di un cammino perfetto nella Pool A e cercano conferme. Segui la diretta della sfida...