Italia-Slovenia, dove vedere gli Europei di volley in tv e streaming
Quattro vittorie su quattro gare disputate, dodici set conquistati contro i soli due concessi agli avversari: l'Italia di De Giorgi è stata protagonista di un cammino esaltante negli Europei di volley ed è già certa della qualificazione agli ottavi di finale. Per certificare il primo posto nella Pool A, che vede gli azzurri in testa, basterà portare a casa almeno due set contro la Slovenia, nell'ultima gara del girone.
Italia-Slovenia, data e ora della sfida
Il match tra Italia e Slovenia, ultima gara della Pool A degli Europei di Volley, si disputerà oggi, giovedì 17 settembre alle ore 21:05 al PalaPanini di Modena.
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