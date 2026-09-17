Italia-Slovenia, dove vedere gli Europei di volley in tv e streaming  

Gli azzurri di De Giorgi in campo stasera a Modena per l'ultima gara della Pool A: tutti i dettagli 
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Pubblicato il 17.09.2026, 18:41

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Quattro vittorie su quattro gare disputate, dodici set conquistati contro i soli due concessi agli avversari: l'Italia di De Giorgi è stata protagonista di un cammino esaltante negli Europei di volley ed è già certa della qualificazione agli ottavi di finale. Per certificare il primo posto nella Pool A, che vede gli azzurri in testa, basterà portare a casa almeno due set contro la Slovenia, nell'ultima gara del girone. 

Italia-Slovenia, data e ora della sfida

Il match tra Italia e Slovenia, ultima gara della Pool A degli Europei di Volley, si disputerà oggi, giovedì 17 settembre alle ore 21:05 al PalaPanini di Modena. 

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