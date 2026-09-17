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Italia-Slovenia diretta Europei volley maschile: segui l'ultima del girone oggi live  

Gli azzurri di De Giorgi impegnati nella gara conclusiva della Pool A del torneo: tutti gli aggiornamenti
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Pubblicato il 17.09.2026, 19:59

Dopo aver sconfitto Svezia (3-0 a Napoli), la Grecia, la Slovacchia, e la Repubblica Ceca, l'Italia di De Giorgi è pronta a scendere in campo nell'ultima sfida della Pool A contro la Slovenia. Gli azzurri sono stati protagonisti di un percorso eccezionale, contrassegnato da quattro successi, dodici set conquistati e solo due concessi. Segui la diretta della sfida e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio

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L'Italia di De Giorgi affronta la Slovenia nell'ultima gara della Pool A degli Europei di volley. Tutte le info sul match del PalaPanini e come seguirlo in tv e streaming. LEGGI TUTTO

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