Italia-Danimarca diretta Europei Volley maschile: segui gli azzurri di De Giorgi agli ottavi. Partita e risultato LIVE
Dopo aver dominato il girone di qualificazione, chiudendolo a punteggio pieno, con cinque vittorie su cinque, l'Italia di De Giorgi si presenta motivatissima alla fase ad eliminazione diretta degli Europei di Volley 2026. Dalla carica di Piazza del Plebiscito a Napoli, all'energia del PalaPanini di Modena, fino a Torino, che oggi ospiterà la sfida con la sorpresa Danimarca, valevole per gli ottavi di finale. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio
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Italia-Danimarca, come seguirla in tv e streaming
Al Palazzo a Vela di Torino si gioca Italia-Danimarca, sfida valevole per gli ottavi di finale degli Europei di Volley 2026. Ecco come seguire il match in tv e streaming
Palazzo a Vela - Torino
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