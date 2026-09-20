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Italia-Danimarca diretta Europei Volley maschile: segui gli azzurri di De Giorgi agli ottavi. Partita e risultato LIVE

Dopo aver dominato il girone, chiuso da prima e a punteggio pieno, l'Italvolley sfida la sorpresa del torneo
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1 min

Pubblicato il 20.09.2026, 20:00

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Dopo aver dominato il girone di qualificazione, chiudendolo a punteggio pieno, con cinque vittorie su cinque, l'Italia di De Giorgi si presenta motivatissima alla fase ad eliminazione diretta degli Europei di Volley 2026. Dalla carica di Piazza del Plebiscito a Napoli, all'energia del PalaPanini di Modena, fino a Torino, che oggi ospiterà la sfida con la sorpresa Danimarca, valevole per gli ottavi di finale. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio

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