Volley, corsa a due per la presidenza della Lega Femminile tra Cozzoli e Beduschi
Sarà una corsa a due per raccogliere l'eredità di Mauro Fabris alla guida della Lega Volley Femminile. Dopo 20 anni consecutivi, lo storico presidente si prepara a lasciare l'incarico. A contendersi la successione sono Vito Cozzoli, ad di Autostrade dello Stato, e Massimo Beduschi, Italy Chairman & Chief Executive Officer di WPP Media.
Lega Femminile, si vota il nuovo presidente
Cozzoli può contare sul sostegno della metà dei club di A1 e della A2, mentre Beduschi ha l'appoggio della FIPAV e di alcuni dei principali club di A1, tra cui Conegliano. Avvocato, docente universitario ed ex presidente e ad di Sport e Salute, Cozzoli ha maturato una lunga esperienza nello sport e nelle istituzioni, tra Parlamento e Governo. Il suo nome era stato indicato già in estate dalla commissione di saggi nominata dalle squadre di A e B, che lo aveva contattato nel percorso avviato per individuare una candidatura unitaria e ritenuta ideale per il dopo Fabris. È invece più recente la candidatura di Beduschi, originario di La Spezia, consigliere di Auditel e Audicom e appassionato di ciclismo, proposta da alcune big e sostenuta da Manfredi, presidente della Federvolley. L'assemblea elettiva si terrà il 29 settembre a Venezia.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS