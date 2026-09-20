Volley, corsa a due per la presidenza della Lega Femminile tra Cozzoli e Beduschi   

Lega Femminile, si vota il nuovo presidente

Cozzoli può contare sul sostegno della metà dei club di A1 e della A2, mentre Beduschi ha l'appoggio della FIPAV e di alcuni dei principali club di A1, tra cui Conegliano. Avvocato, docente universitario ed ex presidente e ad di Sport e Salute, Cozzoli ha maturato una lunga esperienza nello sport e nelle istituzioni, tra Parlamento e Governo. Il suo nome era stato indicato già in estate dalla commissione di saggi nominata dalle squadre di A e B, che lo aveva contattato nel percorso avviato per individuare una candidatura unitaria e ritenuta ideale per il dopo Fabris. È invece più recente la candidatura di Beduschi, originario di La Spezia, consigliere di Auditel e Audicom e appassionato di ciclismo, proposta da alcune big e sostenuta da Manfredi, presidente della Federvolley. L'assemblea elettiva si terrà il 29 settembre a Venezia.