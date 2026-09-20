Italia-Finlandia Europei volley maschile: data, orario e dove vedere il match in tv e in streaming

L’Italia affronterà la Finlandia nei quarti di finale degli Europei di volley maschile. Gli azzurri troveranno una delle Nazionali in maggiore crescita, reduce dalla vittoria della European League 2026, chiusa davanti a Paesi Bassi e Danimarca. Un risultato che conferma i progressi della Finlandia, quindicesima ai Mondiali 2025 dopo aver chiuso soltanto al diciannovesimo posto la precedente edizione degli Europei. La formazione allenata da Olli Kunnari costruisce gran parte del proprio gioco attorno a Luka Marttila e Joonas Jokela. L’Italia parte con maggiori credenziali, ma dovrà fare attenzione a un’avversaria che ha dimostrato di poter essere insidiosa.

Italia-Finlandia, data e orario

Il quarto di finale degli Europei di volley maschile tra Italia e Finlandia è in programma mercoledì 23 settembre alle ore 21:05, con l’orario ancora in attesa di conferma definitiva.

Italia-Finlandia, dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai 2 e su Sky Sport Arena (canale 204). Italia-Finlandia sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, DAZN e NOW.