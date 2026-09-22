Italia-Finlandia, Europei volley maschile: data, orario e dove vedere il match in tv e streaming

L’Italia sfiderà la Finlandia nei quarti di finale degli Europei maschili di pallavolo 2026. Gli azzurri arrivano all’appuntamento ancora imbattuti: hanno conquistato tutte e cinque le partite del girone e hanno poi eliminato la Danimarca nel primo turno a eliminazione diretta. Di fronte avranno un avversario complicato. I finlandesi, infatti, hanno chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto, superando Serbia e Belgio, inoltre hanno poi battuto la Grecia al tie-break in un ottavo di finale combattutissimo durato 146 minuti. In palio c’è il passaggio in semifinale, dove ad attendere i vincitori sarà la vincente di Francia-Romania.