Italia-Finlandia, Europei volley maschile: data, orario e dove vedere il match in tv e streaming
L’Italia sfiderà la Finlandia nei quarti di finale degli Europei maschili di pallavolo 2026. Gli azzurri arrivano all’appuntamento ancora imbattuti: hanno conquistato tutte e cinque le partite del girone e hanno poi eliminato la Danimarca nel primo turno a eliminazione diretta. Di fronte avranno un avversario complicato. I finlandesi, infatti, hanno chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto, superando Serbia e Belgio, inoltre hanno poi battuto la Grecia al tie-break in un ottavo di finale combattutissimo durato 146 minuti. In palio c’è il passaggio in semifinale, dove ad attendere i vincitori sarà la vincente di Francia-Romania.
Italia-Finlandia: quando si gioca
Il match valido per i quarti di finale dell’Eurovolley maschile si disputerà a Torino mercoledì 23 settembre alle ore 21:05.
Dove vedere le partite dell’Italia
Tutti gli incontri dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono trasmessi in diretta satellitare su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW, DAZN ed Eurovolley TV. Le gare della nazionale italiana sono inoltre disponibili in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.
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