L'Italvolley piace a tutti: anche Conte e Chiellini tifano De Giorgi

PalaVela di Torino gremito per i quarti di finale degli Europei contro la Finlandia: tanti gli ospiti d'eccezione sugli spalti
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Pubblicato il 23.09.2026, 22:12

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Come già accaduto a Piazza del Plebiscito a Napoli ed al PalaPanini a Modena, anche al PalaVela di Torino è forte il richiamo dell'Italvolley di Fefé De Giorgi, che con sei vittorie su sei si è qualificata per i quarti di finale degli Europei con la Finlandia. Tanti gli ospiti d'eccezione presenti sugli spalti per incitare gli Azzurri.

I Vip in tribuna per tifare Italia

In tribuna a sostenere l'Italia nella decisiva sfida contro gli scandinavi è presente una folta rappresentanza di Vip 'juventini', del presente e del passato: si va da Antonio Conte, ex ct della Juve e dell'Italia, ad Andrea Cambiaso, giocatore di Spalletti, passando per Giorgio Chiellini, dirigente bianconero. C'è anche Mariella Scirea, vedova di Gaetano, insieme al figlio Riccardo.

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