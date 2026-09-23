L'Italvolley piace a tutti: anche Conte e Chiellini tifano De Giorgi

Come già accaduto a Piazza del Plebiscito a Napoli ed al PalaPanini a Modena, anche al PalaVela di Torino è forte il richiamo dell'Italvolley di Fefé De Giorgi, che con sei vittorie su sei si è qualificata per i quarti di finale degli Europei con la Finlandia. Tanti gli ospiti d'eccezione presenti sugli spalti per incitare gli Azzurri.