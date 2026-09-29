Il pubblico di Verona è il più corretto d'Italia

La Lega Pallavolo Serie A ha assegnato i Premi, relativi alla stagione 2025/26, “Jimmy George” (per SuperLega) e “Kirk Kilgour”, (per Serie A2 e Serie A3). Per l'A2 il riconoscimento è andato alla Consar Ravenna, per l'A3 a Domotek Reggio Calabria