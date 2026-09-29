Il pubblico di Verona è il più corretto d'Italia
BOLOGNA-La Lega Pallavolo Serie A ha assegnato i Premi, relativi alla stagione 2025/26, “Jimmy George” (per SuperLega) e “Kirk Kilgour”, (per Serie A2 e Serie A3) attribuiti annualmente ai pubblici più corretti della Serie A Credem Banca.
Per la SuperLega a vincere è stata Rana Verona; in Serie A2, invece, Consar Ravenna mentre in Serie A3 il premio è stato vinto da Domotek Reggio Calabria, società che affronterà il prossimo campionato di Serie A3. I tre premi verranno consegnati in occasione delle prime sfide casalinghe delle tre società: Rana Verona aprirà il prossimo campionato di SuperLega Credem Banca con il match di sabato 17 ottobre (ore 18.00) contro Cucine Lube Civitanova, in diretta su Rai Sport e VBTV.
Consar Ravenna, invece, sarà di scena domenica 18 ottobre davanti al proprio pubblico nella sfida delle 18.00 contro Yuasa Battery Grottazzolina, mentre Domotek Reggio Calabria dovrà attendere domenica 25 ottobre prima di ricevere, nella prima gara casalinga, il premio; in quell’occasione i reggini sfideranno Consoli Sferc Brescia alle ore 16.00.
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