Volley, Cozzoli al Palazzetto dello Sport per Roma Volley-Messina

Prima uscita del neopresidente della Lega Volley Femminile, che ha assistito alla sfida di Serie A2 vinta dalle padrone di casa
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1 min

Pubblicato il 04.10.2026, 12:28

Vito CozzoliLega Volley FemminilePalazzetto dello SportFerraro SMI Roma Volley

Prima uscita da neopresidente della Lega Volley Femminile per Vito Cozzoli, che oggi ha assistito al Palazzetto dello Sport di Roma alla sfida tra Ferraro SMI Roma Volley e Cosedil Akademia Messina, valida per la Serie A2 femminile e finita 3-1 per le padrone di casa. Cozzoli ha seguito la partita in compagnia dei presidenti delle due società e del past president della Lega Volley Femminile, Mauro Fabris.

Cozzoli eletto con ampio margine

Eletto presidente della Lega lo scorso martedì a Venezia, con una netta vittoria, Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato e già presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, continuerà nelle prossime settimane a essere presente nei palazzetti, per mantenere un rapporto diretto con le società e seguire da vicino l’attività dei campionati della Lega Volley Femminile.

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