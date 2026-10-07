Volley in lutto, morta Stefania Corna a 35 anni: aveva giocato in A1 e con la Nazionale
La pallavolo italiana piange la palleggiatrice bergamasca scomparsa dopo una lunga malattia
Il mondo della pallavolo italiana è in lutto per la morte di Stefania Corna, scomparsa a soli 35 anni dopo una lunga malattia. Palleggiatrice bergamasca, era cresciuta nel settore giovanile della Foppapedretti prima di costruire una lunga carriera tra Serie A1 e A2. Nel corso degli anni aveva vestito, tra le altre, le maglie di Milano, Parma, Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci.
Stefania Corna, dalla Nazionale giovanile all'esordio con le azzurre
Importante anche il percorso con la maglia dell’Italia. Corna aveva conquistato due Europei con la Nazionale juniores, nel 2006 e nel 2008, arrivando poi fino alla selezione maggiore. L’esordio con le azzurre risale al 7 giugno 2011, in occasione della sfida contro Cuba al Montreux Volley Masters. La FIPAV, con il presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario generale Stefano Bellotti e tutto il Consiglio Federale, ha espresso il proprio cordoglio stringendosi attorno alla famiglia dell’ex pallavolista. I funerali di Stefania Corna si terranno venerdì 9 ottobre alle ore 10 nella chiesa di San Giorgio Martire a Boltiere, in provincia di Bergamo.
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