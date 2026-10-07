Volley in lutto, morta Stefania Corna a 35 anni: aveva giocato in A1 e con la Nazionale

Il mondo della pallavolo italiana è in lutto per la morte di Stefania Corna, scomparsa a soli 35 anni dopo una lunga malattia. Palleggiatrice bergamasca, era cresciuta nel settore giovanile della Foppapedretti prima di costruire una lunga carriera tra Serie A1 e A2. Nel corso degli anni aveva vestito, tra le altre, le maglie di Milano, Parma, Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci.