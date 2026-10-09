Stefania Corna sarà commemorata su tutti i campi di volley
ROMA-Su tutti i campi di pallavolo, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2026, in tutte le partite Nazionali, Regionali e Territoriali, verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Stefania Corna, la giocatrice scomparsa prematuramente mercoledì 7 ottobre dopo una lunga malattia. La regista bergamasca, cresciuta nella Foppapedretti, ha vestito diverse maglie in Serie A, da Milano a Parma, fino a Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci.
Stefania, nel corso della sua carriera, ha vinto due campionati europei con la Nazionale juniores, nel 2006 e nel 2008, ed esordito con la maglia della Nazionale seniores al Montreux Volley Masters il 7 giugno 2011 (Italia-Cuba 1-3). Ha inoltre militato nelle stagioni 2005/06 e 2006/07 nel Club Italia.
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