Il Parco Dora di Torino invaso dai protagonisti del Volley S3

TORINO -Il Parco Dora di Torino ha accolto il Volley S3, trasformandosi in un grande villaggio della pallavolo. È stata una giornata all'insegna dello sport, del divertimento e dell’inclusione: sotto il sole di Torino i ragazzi delle scuole torinesi sono stati i protagonisti della tappa. Andrea Lucchetta, campione del Mondo con la Nazionale, master smart coach e uno degli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, sono stati supportati dagli Smart Coach di FIPAV Torino. I giovani partecipanti sono stati oltre 1.500, accolti dall’energia di Giovanni Vit (alias Renato Lo Scienziato) e Stefano Benedetto. La festa ha animato uno dei luoghi simbolo della trasformazione urbana di Torino: il Parco Dora, attraversato dalla Dora Riparia e nato dalla riqualificazione di un'area che ospitava importanti insediamenti industriali, tra cui le Ferriere Fiat e lo stabilimento Michelin, oggi spazio dedicato al verde, allo sport e alla socialità. Ospite al Parco Dora di Torino anche Anna Gray, giocatrice della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che è scesa in campo insieme ai bambini, condividendo i giochi e i momenti di divertimento con Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio. Per lei anche l’occasione di scoprire il villaggio del Volley S3, un’esperienza che ha vissuto con grande entusiasmo.

La tappa torinese è la penultima del Tour della Schiacciata 2026, che ha già fatto tappa in sei città italiane: Catania, Napoli, Modena, Milano, Bari e Torino, avvicinando i più giovani alla pallavolo attraverso il gioco e trasmettendo i valori della condivisione, del rispetto e dell'inclusione. Il viaggio si concluderà con l'ultimo appuntamento a Roma, all'aeroporto dell'Urbe, dove il Volley S3 tornerà protagonista con una nuova giornata dedicata ai più piccoli il prossimo 23 ottobre.

Per l’appuntamento capitolino il Volley S3 sarà S3 CONNECT con l’iniziativa europea Erasmus+ Sport coordinata dalla FIPAV e finalizzata a promuovere stili di vita sani, inclusione sociale e sviluppo di competenze attraverso lo sport, unendo il modello Volley S3 e la metodologia Educazione Attraverso lo Sport (ETS). Nel progetto sono coinvolte anche la Federazione turca di pallavolo (TVF) e la Federazione islandese.

Le parole dell' assessore allo Sport del Comune di Torino Domenico Carretta

«Il Parco Dora è un posto spettacolare, un luogo di lavoro e di sacrifici, che la città ha restituito ai cittadini, trasformandolo in qualcosa di unico e straordinario. Qui si tengono concerti, ci sono i ragazzi, si respira entusiasmo e allegria: è quello che vogliamo fare con Parco Dora. Grazie al Volley S3 si aggiunge un tassello importante in una giornata bellissima: anche la pioggia non ci fa paura, perché al Parco Dora c’è una grande tettoia che ci protegge. Venire qui è rigenerante, non solo dal punto di vista urbanistico e architettonico, ma anche da quello sociale».

Le parole della coordinatrice dell’Ufficio scolastico territoriale di Torino Isabella Dalbesio

«Il Volley S3 è veramente un bellissimo evento e le scuole hanno risposto alla grande, con tanto entusiasmo e speriamo di portarne ancora di più in futuro. La Federazione Italiana Pallavolo è stata brava a innovarsi e a creare alternative per i più piccoli: anche lo sviluppo del Sitting Volley S3 rappresenta un’opportunità fruibile per le scuole».

Le parole del presidente della Fipav Piemonte Paolo Marangon

«È la terza volta che il Volley S3 arriva a Torino negli ultimi anni e questa volta siamo in una location particolare: non una piazza, ma un vecchio edificio industriale riadattato, che oggi rappresenta qualcosa di molto importante per Torino. L’entusiasmo dei bambini è sempre spettacolare: è bello, davvero bello ».

Le parole del presidente del Comitato Territoriale Fipav Emanuele Alpignano

«C’è stata una grande risposta dal territorio. Abbiamo scelto di non andare oltre perché volevamo puntare sulla qualità dell’evento e far divertire i ragazzi e i bambini presenti. È stata una grande manifestazione di Volley S3, in una location eccezionale, direi unica. Sarebbe bello organizzare un evento del genere tutti gli anni: richiede un impegno organizzativo ed economico non indifferente, ma ci proveremo, perché ci piacerebbe».