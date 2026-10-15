Simon esclusivo: "Cuba merita le Olimpiadi. Quando gioco do l'anima: vorrei lo scudetto"

Chissà se il 28 ottobre 1990, quando al Maracanazinho gli azzurri conquistavano il primo Mondiale contro Cuba, a tre anni Robertlandy Simon sognava già la maglia della nazionale e quei cinque cerchi inseguiti poi per una vita intera. Tra i centrali più forti della sua generazione, a distanza di 36 anni l’Italia è diventata una sorta di seconda casa: dopo le avventure a Piacenza e Civitanova, il gigante cubano ha deciso di accasarsi all’Allianz Milano, con la fame di sempre, la stessa che lo ha portato a diventare capitano del proprio Paese a 22 anni e a conquistare il pass per Los Angeles 2028.

Cosa l’ha spinta a scegliere Milano?

"Il progetto e l’ambizione: sono arrivati a contattarmi in un momento difficile, quando ero infortunato, ho accettato senza nessun dubbio. Mi hanno parlato anche di tutti i progetti che coltivano al di fuori della pallavolo. Io ho un fratello disabile, queste cose per me fanno davvero la differenza (riferendosi alle iniziative sociali, ndc). Cercheremo di fare la nostra parte sia in campo che fuori".

Quali sono gli obiettivi di questa stagione?

"Dico sempre: “Noi puntiamo in alto, se non ci arriviamo almeno ci abbiamo provato”. Vorrei vincere lo scudetto. Certo, ci sarà molto da fare, ma la mia ambizione è questa: tutti gli anni parto con questa idea in testa. Questo mi porta a lavorare al massimo. Ad esempio ho lavorato una vita per andare alle Olimpiadi: ora l’obiettivo è andare lì e fare la guerra insieme a tutti i miei compagni. Qui è la stessa cosa. Vediamo come va, ma ripeto: quest’anno vorrei diventare campione della Lega italiana".

Le squadre che teme di più?

"Perugia è la favorita, ma anche Lube, Verona e Trento. Anche Piacenza sa giocare bene a pallavolo, Modena ha un bel roster. Noi siamo una squadra giovane con tanta voglia, saremo lì a dar fastidio".

Che ambiente ha trovato?

"Molti sono giovani ma hanno voglia di lavorare, mi piace molto. Io devo impegnarmi tutti i giorni, loro devono vedere noi più esperti: non è che io sono arrivato qui, a 39 anni, per caso. Ci diamo da fare tutti i giorni, lo abbiamo dimostrato in passato e lo stiamo facendo adesso: siamo ancora dei guerrieri".

Torniamo sulla qualificazione olimpica: quanto è stato fondamentale per un Paese in difficoltà come Cuba?

"Le persone ti fermano per strada e ti ringraziano. Sanno che abbiamo lottato fino alla fine, è una cosa bellissima. Ci siamo arrivati, ora vogliamo andare lì per cercare di fare bene. Il nostro popolo lo merita: noi dobbiamo andare là mostrando la nostra miglior versione. Nella nostra testa dobbiamo avere l’idea di diventare campioni olimpici. Dove arriveremo non lo so, però proveremo ad andare lontano".

Avete avuto molti problemi con la Federazione. Qualificarsi a Los Angeles era un risultato insperato?

"Secondo me sì. Abbiamo fatto tutto noi, staff e giocatori. La Federazione cubana di pallavolo non ci ha aiutato per niente. Abbiamo messo tutto quello che potevamo mettere, testa, cuore e soldi. Siamo arrivati lì con le nostre forze e siamo contenti. Cuba ha i suoi problemi, però nonostante tutto si poteva fare qualcosina per noi".

La barba rosa era per la qualificazione, ora il tatuaggio a cinque cerchi?

"No, niente tatuaggi, non mi piacciono. Se vinciamo lo scudetto faccio la barba bianca. Se vinceremo una medaglia olimpica qualcosa salterà fuori".

Per chiudere, una frase alla “Velasco” per l’inizio della stagione?

"Non ho nessuna frase, sono sempre stato un guerriero, mi piace andare in campo e fare la guerra. Lo sanno tutti che io scendo in campo per vincere, ci provo fino alla fine. Non arrivo con la mentalità di perdere. Se i miei compagni la vedranno come me daremo tanto fastidio, è l’unica cosa che gli chiedo".