Il presidente Durigon esclusivo: "Il Made in Italy difenderà il volley. La Nazionale in inverno? Si può cambiare..."

Dicono che la passione sia il più forte degli interessi . Compulsiva, inarrestabile, spesso anche travolgente. Se poi si riesce ad affiancarla o unirla alla professione , il cerchio si chiude. E il cerchio di Claudio Durigon , 55 anni, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si chiama Lega pallavolo . Anzi, meglio, sport. La sua passione. Da metà luglio le società lo hanno eletto presidente del consorzio che raggruppa i club . E lui è un uomo più felice. «A dire la verità - racconta - quando vennero ad incontrarmi per propormi il ruolo, risposi subito di no perchè avevo ed ho impegni molto pesanti da assolvere. Poi mi feci raccontare e convincere dalla realtà del volley maschile che conoscevo solo in parte. Comunque mi impegnai dicendo che avrei accettato ma che se avessero trovato un’altra figura anche un giorno prima della presentazione, mi sarei fatto tranquillamente da parte pur rimanendo vicino a loro».

Cos’è una risposta indiretta a chi quei giorni di luglio disse che la politica deve restare lontana dallo sport?

«Guardi, racconto quell’aneddoto proprio per far capire che la politica c’entra nulla in questa vicenda. Anzi, ad essere più preciso, è - dovrebbe essere - la politica a mettersi al servizio per aiutare chi opera in certi settori come lo sport. In piccolissima parte, io mi sento come i presidenti, uno di loro. Due anni fa, ho fatto il dirigente a Cisterna, una società del mio territorio, e sono andato anche in panchina quando ho potuto. E ora svolgo questo compito con uno spirito, appunto, di servizio, senza secondi fini elettorali, senza compensi, nè rimborsi spesa, tanto per intendersi. Ho sempre creduto in questo, l’ho fatto con passione anche prima e continuerò a farlo».

Ma dove nasce questa sua passione per lo sport?

«Da giovane ho giocato a calcio, a Latina dove sono nato, al massimo fino alla C2. Giocavo difensore centrale, anche a livello amatoriale a Frosinone, all’Akragas. Poi mi sono innamorato della pallavolo. Seguivo la squadra di Latina che all’epoca, erano i primi anni 2000, schierava campioni del calibro di Rafa Pascual, Biribanti, Vujevic, Geric. Davano sempre spettacolo. Una volta portai mio figlio in trasferta a Padova, rigorosamente in pullman. E in quella partita riuscimmo a salvarci: che gioia! Ma a me lo sport piace tutto. Amo alla folia il tennis. E quelle rare sere che torno a casa, non mi metto a guardare le trasmissioni politiche, preferisco lo sport, sempre e comunque. Nel calcio tifo Milan, in contrapposizione con mio padre interista. Ma l’attuale società mi convince poco, a Cardinale manca la passione del presidente Berlusconi e dei presidente della pallavolo. Amorim? Avrei preferito un allenatore italiano».

Torniamo alla pallavolo: come pensa di dare impulso allo sviluppo economico del movimento?

«Stiamo cercando di trovari spazi di manovra anche nella prossima finanziaria con il “mille proroghe”. Per dare continuità al credito di imposta che solleva le società da molti impegni economici. Mantenere cioè al 50% la soglia contributiva previdenziale. Oggi, togliere loro questi vantaggi avrebbe conseguenze drammatiche. Il secondo step riguarda la possibiità di estendere la “flat tax” anche per i lavoratori sportivi senza partita Iva, portandola da 15.000 a 80.000 euro la fascia di esenzione, per cercare di abbassare costi già alti per gestire i club. E soprattutto per confrontarsi a livello internazionale con Paesi come la Turchia che operando con regole molto diverse dalle nostre alla fine generano una concorrenza non leale».

Non si è dato obiettivi semplici.

«La pallavolo non è il calcio. È vero, rappresentiamo il campionato più bello del mondo, ma qui non ci sono i grandi fondi che vengono a investire nelle nostre società. Nel volley il denaro non si spreca, nè si butta via. Piuttosto c’è remissione certa per le dimensioni che si hanno. Quindi tutto quello che si riesce a fare serve per conservare tutto questo grande patrimonio, il nostro Made in Italy, in un mondo che si muove in maniera diversa. Ecco, questo è uno scenario nel quale la politica deve entrare, per aiutare. Bisogna trovare degli strumenti per sostenere le società, i presidenti, gli imprenditori che quotidianamente si impegnano per costruire qualcosa di così bello e importante. Ho trovato una dedizione, una voglia di fare in ognuno dei presidenti, davvero incredibile».

Per avere una dimensione diversa dall’attuale, il volley avrebbe bisogno delle grandi città...

«Già, domenica scorsa ho il visto il PalaEur pieno per il derby di basket. E questo è il mio cruccio, ma non per il basket, sia chiaro. Questo è un altro degli obiettivi che vorrei raggiungere, non nel breve termine ovviamente. Ma nei prossimi 2-3 anni. In questa stagione, in A2 arriva Napoli ed è già un primo passo. Quello delle grandi città dovrà essere uno dei punti della nostra strategia, a cominciare da Roma. Ne parlerò anche col presidente federale Manfredi col quale ho già instaurato un ottimo rapporto e che sta facendo un gran lavoro».

Anche perchè le grandi città portano visibilità: a proposito, soddisfatto di quella di cui dispone il volley maschile attualmente?

«Ormai la pallavolo è uno sport che ha iniziato ad avere una grande visibilità, in Italia e nel mondo. Allo stesso tempo penso che gli attuali spazi in Rai si possano potenziare. Abbiamo già parlato per avere dirette su Rai2, con il problema di sempre, cioè che i tempi della pallavolo non sono mai certi, però ci stiamo ragionando, Come stiamo lavorando per dare sempre più forza alle grandi manifestazioni come Supercoppa e Coppa Italia, nell’intento di attrarre più sponsor. Di certo, negli scorsi anni è stato fatto un grande lavoro, vista la crescita di incassi e spettatori dal 2020 a oggi, arrivati ormai a una media di 4.000 a partita nei playoff».

Lei è appena arrivato, ma cosa pensa dell’eventuale spostamento dell’attività internazionale in inverno?

«Intanto ritengo che se ragioniamo e ci muoviamo in maniera unitaria, nella stessa direzione, qualcosa si possa ancora fare, ottenere. Però partendo da un concetto: che queste società vanno rispettate, per quello che investono e fanno per il movimento. Spezzettare l’attività sarebbe un danno gravissimo. E qualcuno potrebbe anche ripensare il suo impegno...».

Sull’altra sponda, al femminile, il suo collega sarà Vito Cozzoli: lavorerete insieme?

«Sono contento sia arrivato, lo conosco bene da quando è stato Capo di Gabinetto nel mio primo Governo. Poi è andato a Sport e Salute: è un professionista serio e preparato, magari riusciremo a collaborare togliendo un po’ di quella competitività esistente tra le due leghe per provare a innovare».

Impegni per domenica?

«Che domande, vado a vedere Cisterna contro Milano».