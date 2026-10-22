Il circuito S3 chiude all'Aeroporto dell'Urbe di Roma

L'appuntamento è per domani, venerdì 23 ottobre, nell’hangar dell’Aeroporto dell’Urbe di Roma. Una tappa speciale, che unirà la festa dello sport e del gioco a una nuova dimensione internazionale grazie a S3 CONNECT, il progetto europeo Erasmus+ Sport coordinato dalla Federazione Italiana Pallavolo. Il Volley S3 entra nell’aeroporto dell’Urbe grazie alla collaborazione dell’Aeronautica Militare Italiana e con il supporto del comitato territoriale Fipav Roma nell’organizzazione della tappa.

Partito da Catania il 16 aprile scorso, il Tour ha attraversato l’Italia toccando anche Napoli, Modena, Milano, Bari e Torino. La tappa capitolina sarà dedicata a S3 CONNECT, iniziativa europea finalizzata a promuovere stili di vita sani, inclusione sociale e sviluppo di competenze attraverso lo sport, unendo il modello Volley S3 alla metodologia dell’Educazione Attraverso lo Sport (ETS). Al progetto partecipano organizzazioni di dieci Paesi europei, tra cui la Federazione turca di pallavolo (TVF) e la Federazione islandese di pallavolo.

Gli spazi si trasformano in campi da gioco dedicati ai più giovani, tra sport, sorrisi e inclusione. Protagonisti saranno ancora una volta i ragazzi, che potranno vivere un’esperienza di gioco insieme ad Andrea Lucchetta, master Smart Coach e uno degli ideatori del Volley S3, e a Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, supportati dagli Smart Coach del comitato territoriale Fipav Roma. Attraverso attività come il Sitting Spikeball e il Sitting Volley S3, il progetto promuove un’esperienza di gioco accessibile e condivisa, nella quale tutti possono partecipare.

Roma rappresenta così molto più di una tappa conclusiva: è il punto d’incontro tra il percorso compiuto dal Volley S3 e una nuova prospettiva europea. Attraverso S3 CONNECT, la pallavolo diventa uno strumento per promuovere stili di vita sani, inclusione sociale e competenze fondamentali come collaborazione, rispetto e resilienza, imparando ad affrontare le difficoltà e a ripartire dagli errori. Il Tour della Schiacciata chiude il suo viaggio in Italia, ma apre una nuova strada: quella di un modello educativo che, partendo dal gioco, guarda all’Europa e al futuro delle nuove generazioni.