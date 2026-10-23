Il circuito S3 ha chiuso con la grande festa di Roma

ROMA -Sorrisi e tanto divertimento. L’ultima tappa del 2026 nell’hangar dell’ Aeroporto dell’Urbe ha chiuso il Volley S3 con una tappa speciale che ha unito la festa della pallavolo alla dimensione internazionale di S3 CONNECT, il progetto europeo Erasmus+ Sport coordinato dalla Federazione Italiana Pallavolo. L’iniziativa si è svolta grazie alla collaborazione dell’Aeronautica Militare Italiana e al supporto del Comitato territoriale FIPAV Roma per l’organizzazione della tappa.

«Siamo felici di questa iniziativa, realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo, il nostro lavoro quotidiano sul territorio, insieme alle società e soprattutto al mondo della scuola, ci porta a essere sempre presenti e disponibili a supportare gli insegnanti, anche mettendo a disposizione materiali e progetti - dichiara Claudio Martinelli, presidente del Comitato Territoriale Fipav Roma - Ringrazio l’Aeronautica Militare, dal comandante dell’Aeroporto dell’Urbe a tutte le strutture che hanno reso possibile questa manifestazione in una location così bella: vedere la felicità dei bambini che si avvicinano al Volley S3 è per noi motivo di grande soddisfazione e uno stimolo a proseguire. La pallavolo si pratica anche a scuola ed è fondamentale offrire agli insegnanti strumenti in più per sviluppare al meglio l’attività motoria».

S3 CONNECT coinvolge organizzazioni di dieci Paesi europei e punta a promuovere stili di vita sani, inclusione sociale e sviluppo di competenze attraverso lo sport, integrando il modello Volley S3 con la metodologia dell’Educazione Attraverso lo Sport (ETS). Un percorso che valorizza la pallavolo come strumento di crescita personale e collettiva, capace di sviluppare nei giovani collaborazione, comunicazione, rispetto e resilienza, intesa come capacità di affrontare le difficoltà e imparare dagli errori. I trainer di Fipav hanno spiegato ai partner internazionali del progetto la metodologia del Volley S3 affinché la possano replicare nelle loro realtà. La tappa romana ha rappresentato così non soltanto la conclusione del Tour, ma anche un’occasione per portare l’esperienza maturata in Italia verso una rete di collaborazione europea.



Partito da Catania il 16 aprile scorso, il Tour della Schiacciata ha attraversato l’Italia toccando anche Napoli, Modena, Milano, Bari e Torino, avvicinando bambini e ragazzi alla pallavolo attraverso un format che mette al centro divertimento e partecipazione. A Roma, protagonisti sono stati ancora una volta i più giovani, coinvolti nelle attività insieme ad Andrea Lucchetta, master Smart Coach e uno degli ideatori del Volley S3, e a Valerio Vermiglio, campione d’Europa con la Nazionale e testimonial del progetto, affiancati dagli Smart Coach del Comitato territoriale FIPAV Roma.

Anche nella tappa di Roma gli studenti delle scuole romane hanno potuto giocare sui campi con le reti abbassate ma come di consueto l’attenzione è stata riservata anche all’accessibilità, con le attività di Sitting Spikeball e Sitting Volley S3, che hanno permesso di condividere l’esperienza sportiva in un contesto aperto e inclusivo.

Con la tappa dell’Aeroporto dell’Urbe si chiude il Tour della Schiacciata 2026, ma prosegue il percorso del Volley S3 verso l’Europa. L’esperienza italiana diventa la base per diffondere un modello educativo replicabile anche in altri contesti, nella convinzione che lo sport possa offrire alle nuove generazioni strumenti concreti per crescere, affrontare le sfide e costruire relazioni.