Fabio Azevedo, l'intervista: "Ci sono i margini per cambiare"





Ritiene di aver raggiunto gli obiettivi iniziali che si era prefissato al momento dell’insediamento?

«Sì, i primi due anni hanno superato le nostre aspettative. I Mondiali dello scorso anno, nelle Filippine e in Thailandia, così come quelli di beach volley in Australia, sono stati tutti successi clamorosi. Abbiamo organizzato la stragrande maggioranza dei nostri eventi principali in Asia, che rappresenta il 52% della nostra base di tifosi a livello globale. Abbiamo ampliato le nostre competizioni più importanti, raddoppiato il numero di eventi validi per il ranking, incrementato il World Ranking del 77% (arrivando a 152 squadre maschili) e del 78% (raggiungendo 137 squadre femminili), lanciato una rete globale di 18 Centri di Eccellenza internazionali e rafforzato la nostra governance. Abbiamo inoltre investito quasi 60 milioni di dollari attraverso il programma “Volleyball Empowerment”, sostenendo 1.853 progetti in 208 Federazioni Nazionali. E i risultati si vedono. La nazionale femminile della Thailandia si è qualificata per la prima volta nella storia ai Giochin per Los Angeles 2028. Il Canada femminile torna alle Olimpiadi dopo 32 anni, mentre quella maschile finlandese ha raggiunto la VNL e conquistato la sua prima medaglia agli Europei. Ed è solo l’inizio».



Come immagina la pallavolo nel 2032?

«Lo sogno come uno sport globale, capace di coinvolgere oltre 1,6 miliardi di persone. Ciò significa avere Federazioni Nazionali più solide in ogni regione, nazionali più competitive e maggiori opportunità per gli atleti in ogni parte del mondo. Tutto per una pallavolo più accessibile e sostenibile dal punto di vista economico e comprensibile. Vogliamo che i nostri atleti siano visti e riconosciuti come alcune delle più grandi stelle a livello mondiale, dentro e fuori dal campo per avere l’opportunità di conquistare il pubblico occasionale: portare la pallavolo oltre la sua platea tradizionale e renderla impossibile da ignorare».



Che riscontri state ricevendo in merito alle nuove regole introdotte dalla FIVB in questa stagione?

«Nel complesso, i riscontri sono stati estremamente positivi. Perché la “Strategic Vision 2032” vuole appunto rendere la pallavolo più accessibile, sostenibile e comprensibile, aspetto questo che attiene proprio alle nuove regole. Ogni decisione presa all’interno della FIVB mette al centro gli atleti e i tifosi. Riteniamo, infatti, che uno sport più facile da comprendere sia anche più facile da seguire. Abbiamo ridotto le interruzioni superflue, migliorato la fluidità del gioco e reso l’azione più continua. Il pubblico viene per vedere la pallavolo giocata: è esattamente ciò che vogliamo offrire. I riscontri da parte di allenatori, atleti, detentori dei diritti, media e altri stakeholder sono stati molto positivi. E siamo pronti ad intervenire ancora».



In futuro avremo ulteriori cambiamenti significativi sul campo?

«Continueremo a far evolvere questo sport, apportando miglioramenti a beneficio sia degli atleti che dei tifosi. Riteniamo che la tecnologia giocherà un ruolo cruciale. Continueremo a investire in sistemi che rafforzino l'integrità del gioco e garantiscano che l'esito delle partite sia determinato esclusivamente dagli atleti e dalle loro prestazioni in campo. Vogliamo inoltre portare l'esperienza di atleti e tifosi a un livello superiore, migliorando la produzione e la distribuzione dei contenuti, nonché il coinvolgimento del pubblico. A breve lanceremo quella che definiamo "Sport Presentation 2.0". La FIVB ha introdotto il suo format globale di presentazione sportiva in occasione dei Giochi di Rio 2016, aiutando i tifosi a seguire meglio quanto accadeva sul campo e a festeggiare insieme agli atleti. Ora vogliamo spingerci ancora oltre. Vedrete tra Mondiali 2027 e Olimpiadi 2028»



Visto il livello di fisicità raggiunto dagli uomini, pensate in futuro di modificare il peso del pallone?

«Abbiamo la fortuna di avere come Segretario Generale della FIVB Hugh McCutcheon, un allenatore leggendario dotato di una profonda conoscenza tecnica del nostro sport; a ciò si aggiunge l'enorme competenza presente all'interno delle nostre commissioni. La nostra visione condivisa è che, allo stato attuale, il gioco goda di ottima salute. La fisicità, la velocità e la qualità sono eccellenti, rendendo lo sport avvincente e coinvolgente da seguire. Riteniamo che, sotto il profilo della qualità del gioco, siamo già a un ottimo punto. Ma anche in questo caso valuteremo sempre come poter migliorare grazie al lavoro delle commissioni di allenatori, atleti e arbitri».



Come valuta la rapida crescita del movimento femminile?

«È fantastica. E la pallavolo si trova in una posizione molto solida. So che è un’affermazione audace, ma la pallavolo è lo sport di squadra che garantisce la maggiore parità tra i generi. È sempre stato un aspetto centrale della nostra disciplina e, in molti mercati, il movimento femminile è popolare quanto quello maschile, se non di più. Negli eventi FIVB, la struttura delle competizioni, regole, formati, attrezzature e montepremi sono identici. Oggi, con la crescita dello sport femminile a livello globale, assistiamo alla crescita di attenzione, investimenti e interesse commerciale. Per noi è un’opportunità straordinaria».



Qual è la logica che ha spinto lei e il CdA della FIVB a pianificare una rivoluzione - prevista dopo i Giochi di Los Angeles 2028 - che sposterebbe l’attività internazionale nei mesi invernali?

«Quel calendario 2029-2032 costituisce uno dei pilastri della “Visione Strategica 2032”. E non lo definirei una rivoluzione, bensì un’evoluzione. Abbiamo l’opportunità di allontanarci da un calendario sportivo estivo già saturo, di attrarre un pubblico più vasto e di offrire agli appassionati maggiori occasioni per seguire i principali eventi delle nazionali, favorendo al contempo una sinergia più efficace con i campionati nazionali per club. La proposta è stata ampiamente discussa all’interno dell’ecosistema della pallavolo, coinvolgendo il Volleyball Council, le Confederazioni continentali, i principali campionati e le Federazioni nazionali, il Consiglio dei campionati e dei club, la Commissione atleti e quella allenatori. Ad ogni modo, l’organizzazione dei Mondiali e degli Europei durante il periodo invernale europeo avverrà solo se ciò porterà un beneficio concreto alla pallavolo a livello globale. La FIVB non prenderà mai decisioni calate dall’alto. Ascolteremo tutti, terremo in considerazione ogni punto di vista e manterremo la flessibilità necessaria per adattarci. Faremo solo la cosa giusta, a beneficio del nostro sport».



La bozza di calendario attuale è già definitivo, rimarrà quello presentato ufficialmente, o c’è ancora margine per degli aggiustamenti? E, in tal caso, quali?

«No, non è definitivo. I riscontri provenienti dalla consultazione sono ancora in fase di raccolta, esame e integrazione. Una volta ultimata, la bozza del calendario verrà condivisa con le principali parti interessate, prima di essere sottoposta al CdA della FIVB per l’approvazione finale. Pensiamo di decidere entro la fine dell’anno. E, come ho già detto, siamo assolutamente aperti a modificare la nostra proposta dopo aver ascoltato l’intera famiglia della pallavolo. Non siamo i proprietari di questo sport. Nessuno lo è. Siamo solo i custodi temporanei. La nostra missione principale è prenderci cura del gioco e consegnarlo alle generazioni future in condizioni migliori di come lo abbiamo trovato».



Le risulta che durante le consultazioni allenatori e giocatori abbiano espresso contrarietà a questo cambiamento radicale?

«Era proprio questo lo scopo della consultazione: abbiamo ricevuto pareri di vario tipo, sia positivi che negativi, e li stiamo prendendo tutti molto seriamente.Come ho detto, ascoltiamo tutti. Abbiamo tenuto in debita considerazione le preoccupazioni sollevate e stiamo adattando la proposta di conseguenza. È impossibile accontentare tutti. Tuttavia, nella prossima versione rivista della proposta, stiamo cercando di rispondere alle preoccupazioni di ciascuna parte interessata; tale bozza verrà nuovamente sottoposta al loro esame prima di essere presentata al CdA della FIVB per l’approvazione definitiva».



Come intende rispondere alla crescente opposizione che sta emergendo in Italia?

«Lo ribadisco, sotto la mia guida, la FIVB non imporrà mai una decisione dall’alto senza ascoltare le persone che compongono il nostro sport. Come ho già detto, non siamo i proprietari di questo sport; ne siamo solo custodi temporanei. Ho sentito alcune voci, in Italia, sostenere che questa decisione è già stata presa. Non è affatto vero, e non è il mio modo di lavorare. Sono un uomo di parola. Stiamo ascoltando, ci stiamo adattando laddove necessario e faremo esclusivamente ciò che è giusto a beneficio della pallavolo».



Il presidente di Perugia, Gino Sirci Sirci ha contestato vivacemente l’eventuale nuovo calendario internazionale.

«Nutro grande rispetto per tutti i club del mondo, per la loro dirigenza, la loro passione e i loro investimenti. Senza i club, il nostro sport non sarebbe solido e sostenibile come lo è oggi. Allo stesso tempo, senza gli eventi delle nazionali, il nostro sport non sarebbe forte e visibile come lo è oggi. La sinergia tra campionati, club, atleti, allenatori e nazionali è una risorsa potentissima. Delle consultazioni ho già detto, come siamo consapevoli delle diverse opinioni e prospettive presenti all’interno della famiglia della pallavolo. Abbiamo preso nota di tutte le preoccupazioni sollevate e stiamo integrandole nella prossima versione del calendario. Il nostro obiettivo rimane invariato: sviluppare un calendario che funzioni per l’intero ecosistema della pallavolo, sostenendo sia le attività delle nazionali che quelle dei club e dei campionati».



Julio Velasco sostiene che, sebbene la VNL assolva a una funzione importante, la formula attuale non riesce a esprimere tutto il proprio potenziale. Non sarebbe possibile accorciarla o cambiare formula?

«Nutro un enorme rispetto per Julio e per la sua esperienza. È una leggenda di questo sport, un vero uomo di pallavolo. Comprendo le sue preoccupazioni, ma posso dire che, a mio avviso, l’Italia entrerà molto presto a far parte del gruppo dei Paesi ospitanti la VNL. A livello globale, la VNL rappresenta il prodotto di punta della pallavolo: avvicina le più grandi stelle del nostro sport ai tifosi di tutto il mondo. Quest’anno, oltre 828.000 spettatori hanno assistito alle partite della VNL, con un picco record di 17.816 presenze a Nanchino. L’audience televisiva complessiva a livello mondiale ha raggiunto i 609 milioni di spettatori, con un incremento del 194% rispetto al 2025. La VNL continua a crescere di anno in anno e oggi rappresenta il 54% della distribuzione dei diritti mediatici della pallavolo a livello globale. E siamo convinti che ci sia ancora un ampio margine di crescita. La nostra ambizione è che la VNL contribuisca a trasformare i nostri atleti in star di risonanza mondiale, dentro e fuori dal campo, e a conquistare anche i tifosi occasionali».



Perché la FIVB ha modificato la frequenza dei Mondiali da quadriennale a biennale? Non svaluta il prodotto stressando ancora di più gli atleti?

«Ogni due anni, con 32 squadre partecipanti anziché 24: quale esempio migliore per offrire alle nazionali maggiori opportunità di partecipare, competere e mettersi in luce sulla scena mondiale e ai tifosi di appassionarsi sempre di più? I nostri investimenti sono tesi a creare più opportunità - non meno - per la crescita globale del movimento. La salute e il benessere dei nostri atleti rimangono la priorità assoluta nella definizione del calendario. Anche con un Mondiale a cadenza biennale, l’attuale calendario internazionale prevede un numero inferiore di grandi eventi rispetto al passato. Abbiamo seguito un principio semplice: meno è meglio».



A suo avviso, perché il volley come tutto lo sport a livello globale ha intrapreso la strada, della “spettacolarizzazione" degli eventi a ogni costo?

«Lo sport è parte dell'industria dell'intrattenimento e, per noi, il coinvolgimento dei tifosi è cruciale. Vogliamo che i fan partecipino attivamente ai nostri eventi, che seguano i nostri atleti sui social media e che riempiano i nostri palazzetti. Soprattutto, vogliamo che la pallavolo diventi parte della loro vita. Dunque sì, investiamo in contenuti, produzione e presentazione degli eventi per creare l'ambiente ideale, sia per le prestazioni degli atleti che per il coinvolgimento del pubblico. Tuttavia, non condivido l'idea che tutto ciò avvenga "a ogni costo". Come ho già sottolineato, attraverso "Volleyball Empowerment" abbiamo investito quasi 60 milioni di dollari per sostenere le nazionali e gli atleti. Se consideriamo complessivamente i montepremi la FIVB sta reinvestendo nello sport - a beneficio di atleti e Federazioni nazionali - il 70% delle proprie entrate totali. E c'è anche un obiettivo più ampio. La pallavolo è portatrice di solidi valori e condividiamo la convinzione del CIO e delle Nazioni Unite che lo sport possa contribuire a rendere il mondo un posto migliore»



Crede davvero che il ruolo dei social media debba avere la priorità su ogni altra esigenza di comunicazione? Un "like" vale più del gioco stesso quando si tratta di soddisfare gli sponsor?

«No, e non l'ho mai sostenuto. I social media rappresentano una componente importante del modo in cui oggi le persone fruiscono dello sport, in particolare le generazioni più giovani. Se vogliamo che la pallavolo rimanga rilevante e raggiunga nuovi pubblici, dobbiamo essere presenti laddove questi si trovano. Tuttavia, il nostro compito è promuovere questo sport nel modo più efficace possibile su ogni piattaforma: trasmissioni tv, VBTV, canali digitali, media tradizionali e all'interno dell'arena stessa. Gli sponsor fanno naturalmente parte dell’ecosistema, ma il punto di partenza resta sempre lo sport, gli atleti e i tifosi. Un "like" sui social media non sarà mai più importante dello sport in sé. È proprio lo sport a generare, in primo luogo, il coinvolgimento. E la nostra ambizione va ben oltre. Vogliamo che il mondo comprenda che ogni gesto volto a mantenere la palla in aria debba essere considerato pallavolo. Desideriamo che la pallavolo raggiunga ogni generazione e ogni tipo di pubblico, diffondendo al contempo i valori che ne costituiscono il cuore: lavoro di squadra, inclusione e collaborazione; esattamente ciò di cui il nostro mondo ha bisogno oggi».