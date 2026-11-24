Resta il danno che è anche doppio.

«Già, si parla sempre dei club, ma in realtà un calendario così concepito è un danno anche per le nazionali. Perché le squadre venute fuori negli anni, Italia, Argentina e altre hanno avuto un processo lungo diversi anni finché hanno avuto le squadre per vincere. Ma senza questo periodo di preparazione, se non sei già al vertice, è un grosso problema arrivarci avendo così poco tempo. Inoltre, la pallavolo era uno dei pochissimi sport senza grandi conflitti tra club e Nazionale. Nel senso che i giocatori finita la stagione dei club, avevano sempre grandi motivazioni per giocare un Mondiale o un Europeo. Ora con l’inizio dell’attività con i club e poi l’interruzione per le Nazionali c’è il rischio che anche il minimo problema fisico possa limitare le motivazioni dell’atleta, sapendo magari che il club che lo paga molto bene vorrebbe evitare altri rischi in Nazionale. Se sei l’Italia, la Polonia o il Brasile trovi le motivazioni perché vuoi provare a vincere, ma succederà sempre più spesso, come in altri sport, che aumenteranno le defezioni».



Velasco la Fivb l’ha mai coinvolta, chiesto un parere su questa vicenda?

«In tutti questi anni a me nessuno ha mai chiesto nulla, di niente. Tempo fa, si avvicinò una persona di Volleyball World che mi chiese se avessi qualche idea nuova, e gli risposi che secondo me la palla bianca si vede meglio in tv rispetto a quella gialla e blu con la quale giochiamo oggi che quando gira ad altissima velocità (soprattutto al maschile ndr) diventa verde e se stai giocando contro il Brasile o con lo stesso taraflex si confonde. Lui mi disse “bello”. Non ne ho saputo più nulla».



VNL in 9 settimane, solo 5 per un Mondiale: le pare normale?

«Il vero problema della VNL è che tu non giochi mai in casa. Sono tre anni che la faccio con le ragazze, ma non abbiamo giocato nemmeno una partita in casa. Nessuno ha mai spiegato perché hanno cambiato la formula rispetto alla World League, forse perché era un’idea di Acosta? Giocavamo in sei città diverse e facevi sempre il tutto esaurito. Ora invece se non gioca la squadra di casa, in tribuna non c’è nessuno. Era una maniera intelligente per sviluppare l’interesse della pallavolo. Così non ha senso».



Il teorico (?) spostamento dell’attività internazionale d’inverno è praticabile?

«Tutto si può fare, però anche questo non ha alcun senso. Perché creerà problemi a tutti, ai club e alle Nazionali, come spiegavo prima. Giochi col club, poi ti fermi, hai 15 giorni per preparare un Mondiale, così tanto per farlo. E poi quando in estate non c’è campionato fai la VNL? Tutto questo per portare avanti un’attività insostenibile con Volleyball World. Si era detto addirittura che avrebbero pagato i club, preso tutti i campionati. Un delirio assoluto. Ma con quali soldi avrebbero pagato una lega italiana, brasiliana, turca?»



Sulla vicenda calendari, per la prima volta si sono esposti e tanto anche i giocatori, se lo aspettava?

«Certo, perché capiscono che sarà un disastro, col timing appena spiegato. Poi finisci il Mondiale e la domenica dopo c’è il campionato. Roba demenziale. Senza dimenticare che ogni fine settimana libero c’è il mondiale per Club, la Supercoppa e così via. Il Mondiale è una cosa seria, un dispendio di energie fisiche e mentali impressionante. C’è solo un Paese che sostiene questa riforma ed è la Polonia perché lì gira tutto intorno ai soldi della televisione. E con il seguito che la pallavolo ha da quelle parti a loro va bene così. Poi hanno scelto gennaio perché non ci sono altri top eventi di altri sport e così pensano di fare business. Ripeto, un delirio»,



Nel caso la Fivb insistesse su questa linea, appoggerebbe un ipotetico sciopero?

«Per mia fortuna non ci sarò sulla panchina azzurra nel primo Mondiale dopo Los Angeles. Altrimenti penso che avrei smesso. Per la mancanza di rispetto nei confronti degli allenatori delle nazionali. Non contiamo niente, altrimenti non avrebbero nemmeno deciso di fare i Mondiali ogni due anni. Altra cosa che non ha senso, perché così perde di valore e nell’anno olimpico si gioca anche l’Europeo! Poi però… ricoverano tutti i giocatori. Ma si sa già quello che succederà: che l’Europeo lo faranno tutti con i giovani. Io per primo, lo dico già adesso. Tanto molte ragazze dopo i Giochi di Los Angeles si fermeranno».



Cosa le ha insegnato l’estate azzurra?

«Che quando uno fa esperimenti e cose nuove come ho fatto quest’anno con Antropova martello e il riposo alle quattro senatrici il rischio di non arrivare al massimo nella manifestazione principale c’è. Però uno non può rincorrere tutto o pensare sempre di arrivare al massimo in ogni manifestazione. Dovevamo provare a cambiare qualcosa e lo abbiamo fatto nella stagione meno importante. E comunque sono arrivati un bronzo in VNL e un argento agli Europei dopo aver perso al tie-break con la Turchia. Le ragazze ancora una volta hanno dato prova di grande capacità di adattamento. Abbiamo fatto cose mai fatte prima e che probabilmente non faremo più. Kate? Sono andato a parlare da lei a Istanbul ma è molto presto per tirare le somme».



Come può crescere il movimento pallavolistico italiano?

«Primo, migliorare i corsi allenatori nel settore giovanile perché ci vogliono più allenatori preparati e in un modo molto più pratico. Tecnici da formare per creare le basi ai giocatori. Quelli bravi vanno avanti quasi da soli, ma servono anche gli altri. Per le Nazionali il grosso limite dell’Italia rispetto agli altri Paesi è che ci sono quattro stranieri. Non conta il numero, il problema più importante e il livello della squadra dove giocano. Se lo fanno in una squadra che a malapena fa il primo turno dei play-off, è un conto. Diverso è se succede in squadre che disputano Final Four di Coppa Italia, semifinale scudetto o di Champions. Perché si potrebbero avere in campo quattro italiane/i in più, e non è una cosa da poco. La Polonia maschile ha tanti giocatori perché in campo si possono schierare contemporaneamente al massimo tre stranieri. Non parlo per me, tra due anni sono fuori. E un discorso del genere non l’avrei fatto all’inizio perché non ho mai messo le mani avanti. Gli ori e i podi sono arrivati a prescindere. Ma se giochi partite importanti piene di tensione è un’altra cosa…».



Si immagina un Velasco presidente Fivb?

«Non ci tengo minimamente a occupare un ruolo direttivo. Piuttosto, tornerei al mini volley, da dove vengo. Poi se fai un errore non significa che è tutto sbagliato. Dal punto di vista regolamentare, per esempio, è stato fatto sempre un lavoro molto positivo. Si difende di più, c’è più gioco e anche le nuove regole funzionano. A cominciare dalla doppia in palleggio che è una grandissima cosa sia per lo spettacolo che nel setto re giovanile».



Consigli gratis?

«Secondo me la pallavolo deve stare attenta a non godere di essere un sport di gente molto alta. Gli sport più popolari sono quelli dove possono giocare il maggior numero possibile di persone. Nel tennis una Paolini può essere tra le prime al mondo, nel calcio all’inizio nessuno voleva Messi perché era troppo basso. Gli atleti di prima livello sono pochi ma non è che se non giochi in serie A non ha senso giocare. Ci sono altre categorie bellissime. Nei settori giovanili si sta esagerando: quando arrivai in Italia lottai per svilupparli spingendo mperché ci si allenasse di più. Oggi i ragazzi non hanno un giorno libero. Non va bene. Siamo passati da un eccesso all’altro. Per questo in Fipav ho presentato la proposta di vietare che un giocatore delle giovanili possa giocare in tre campionati, magari nello stesso giorno…».



È la tendenza dello sport moderno…

«Quello che sta succedendo a Sinner e a tanti atleti di altri sport dimostra che si è arrivati a livelli di esasperazione, di stress psicofisico insopportabili. Jannik sta tutelando il suo essere umano. Nel calcio sono costretti a fare tre squadre, ingaggiare i giocatori necessari, per giocare tre partite a settimana. E poi c’è il problema di sovraesposizione televisiva. Somiglia tanto a una di quelle bolle finanziarie. Cercano di far vedere tutto quello che c’è. In questo gli americani sono maestri. Durante i playoff di basket non c’è nient’altro. Il football americano fa 4 mesi e mezzo di attività e il Super Bowl è l’evento più seguito. L’equazione quantità uguale più soldi è un po’ semplicistica. Bisognerebbe far venire un po’ di fame ai telespettatori. Invece no, sempre di più: Ogni tanto vorrei poter guardare un film. L’economia insegna: riempire troppo il mercato non è mai una buona idea idea è nemmeno un vantaggio…». Velasco è sempre Velasco.