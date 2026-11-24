MONTECATINI TERME (PISTOIA)- Il Catch’n Serve Ball è diventato grande. La disciplina promossa in Italia da AICS è cresciuta negli anni fino a diventare uno sport di riferimento per tanti praticanti e tante società che aumentano di anno in anno su tutto il territorio nazionale.

La conferma è arrivata dalla tre giorni di Montecatini Terme dove sono andati in scena i Campionati Nazionali che hanno visto la partecipazione di ben 26 squadre, coinvolti oltre 400 addetti ai lavori fra atlete, atleti, arbitri, tecnici, staff e volontari.

Una kermesse straordinaria organizzata dalla Federazione Italiana Catch’n Serve Ball (F.I.C.S.B.), dalla Direzione nazionale AiCS – Dipartimento Sport, dalla Commissione Tecnica Nazionale di settore e dai Comitati AiCS Toscana e Pistoia. Fattivo il contributo dell’AICS Lazio della presidente Monica Zibellini che sin dai primi anni ha lavorato per la diffusione e lo sviluppo di questo sport.

Nel torneo femminile, che ha visto confrontarsi 22 formazioni, il titolo nazionale è andato ad AiCS Volley Venere, vincitrice della finale contro AiCS Volley Marte per 2-0 (21-10, 21-17).

Terzo posto per Mamasharks Pianeta Volley, che nella finale per il bronzo ha superato Mamacitas Frampula per 2-0 (21-17, 21-15). Quinta posizione per Fi-Ren-Ze Rinascita, seguita da Sirio Finibus Terrae, Freedom Capo di Leuca e Futurnet Frampula.

Nel torneo maschile, con quattro formazioni protagoniste, AiCS Volley Pegaso si è aggiudicata il titolo nazionale superando in finale Sirio Finibus Terrae per 2-0 (21-18, 21-19). Sul terzo gradino del podio I Primi Colossi, vittoriosi contro The Union Boys, quarti classificati.

Una competizione combattuta, che ha dato spazio a squadre provenienti da Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Campania, valorizzando il lavoro svolto dalle associazioni sportive nei rispettivi territori.

Due squadre romane sul podio: Mamasharks Pianeta Volley e I Primi Colossi

Sette squadre e cinque società hanno rappresentato la Capitale a Montecatini Terme centrando lusinghieri risultati, in linea con le aspettative. Mamasharks Pianeta Volley dell’ASD Pianeta Volley Aprilia Team, ha conquistato il terzo posto nella categoria femminile, mentre I Primi Colossi dell’ASD Ohana CSB Academy, si sono classificati al terzo posto nella categoria maschile.

Un riconoscimento speciale per Mara Frau, a cui è stato assegnato il Premio Fair Play individuale femminile, e a Vanessa Pironi, a cui è andato il Premio Speciale. Entrambe hanno giocato con Dominga’s Team.

Serendipity · ASD Ohana CSB Academy, Mama Thunder Roma 12 · Roma 12, Free Time Volley · Pol. Pallavolo Filarete – Freetime, Real Etruria · ASD Etruria Sporting,Dominga’s Team · ASD Ohana CSB Academy le squadre capitoline che hanno rappresentato Roma a Montecatini.

Fair Play, premi individuali e spirito di squadra

Accanto ai risultati agonistici, il Campionato ha assegnato anche alcuni riconoscimenti speciali, dedicati a chi si è distinto per correttezza, rispetto e spirito sportivo.

Il premio Fair Play individuale femminile è andato a Mara Frau, della formazione Dominga’s Team, mentre il riconoscimento per la squadra femminile è stato assegnato a Red Lotus Mamaspritz.

Nel settore maschile, il premio Fair Play individuale è stato attribuito a Fabrizio Tamburrini di AiCS Volley Pegaso, mentre The Union Boys hanno ricevuto il riconoscimento riservato alla squadra.

Premio speciale anche per Vanessa Pironi, di Dominga’s Team.

Riconoscimenti che testimoniano come il Catch’n Serve Ball sia capace di valorizzare non soltanto i risultati sul campo, ma anche la qualità delle relazioni, il rispetto degli avversari e la partecipazione collettiva.

Il contest fotografico racconta la forza del Catch’n Serve Ball

Tra le novità di questa edizione anche il primo contest fotografico F.I.C.S.B., che ha invitato le squadre a raccontare attraverso le immagini le emozioni e i valori del Campionato.

Tre i riconoscimenti assegnati: a Mamacitas Frampula per “La forza di essere squadra”, ad AiCS Volley Marte di Forlì per “Emozioni in campo” e a Sirio Finibus Terrae per “Insieme contro la violenza sulle donne”.

Proprio quest’ultimo tema ha rappresentato uno dei messaggi sociali della manifestazione, che ha voluto richiamare l’attenzione sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Il Campionato ha inoltre segnato il lancio della campagna nazionale di sensibilizzazione promossa da AiCS insieme ad ANED – Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto, dedicata alla cultura della donazione degli organi e alla promozione dell’attività sportiva per le persone dializzate e trapiantate.

Un’occasione per ribadire la capacità dello sport di raggiungere le persone e sensibilizzare le comunità su temi che vanno ben oltre la competizione.

« I campionati nazionali hanno dimostrato come il Catch’n Serve Ball sia diventato uno sport di grande impatto, spettacolare, ed aperto a tutti-ha sottolineato Monica Zibellini-abbiamo sempre creduto nei valori di aggregazione che la disciplina rappresenta. Nato per le donne oggi è aperto anche agli uomini. L’aumento dei tesserati, la diffusione in tutta Italia e la crescita tecnica registrati negli anni fanno presupporre ad un futuro davvero importante. Ci impegneremo per organizzare eventi sempre più importanti, in linea con la filosofia che AICS ha sempre perseguito. Ringrazio tutti, in particolare Laura Morsa per l’impegno profuso e per l’entusiasmo dimostrato su tutti i campi di Catch’n Serve Ball »..