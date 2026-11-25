«Credo di non aver ancora realizzato: è un momento speciale, mi fa pensare tanto da dove sono partita e che tutto questo sia il risultato del duro lavoro. Posso dire di essere molto orgogliosa, ma sinceramente non è mai stato questo il mio obiettivo. Dispiace molto per la sconfitta contro Conegliano, però rimango molto fiera di come siamo rimaste in gara. Poi è stato davvero bello aver raggiunto il record, alla fine mi sono commossa».



La prima a complimentarsi è stata Gabi, bella soddisfazione?

«Sono onorata. Ma anche il video delle mie compagne, i complimenti di Moki De Gennaro, tutti gli atleti che mi hanno dedicato del tempo: mi scalda veramente il cuore, ci tengo a ringraziarli tutti, è stato un momento speciale».



Pensando alla Paola bambina, se lo sarebbe mai immaginato questo tipo di carriera?

«Sarò onesta, assolutamente no. Quando sei dentro, l'obiettivo principale è migliorare ogni giorno quel dettaglio. Non pensi a cosa potresti raggiungere».



Tornando alla De Gennaro, quell'abbraccio a fine partita è stato emozionante. Quanto è stata importante nella sua crescita?

«È sempre un piacere rivedersi, al di là della partita. È stata una delle prime che effettivamente ha voluto capire chi fosse Paola: è sempre stata una delle poche in grado di interrompere i miei momenti di difficoltà, anche solo con uno sguardo o un abbraccio».



Stasera gioca una partita importante di Champions contro il Levallois Paris: che gara si aspetta?

«Sono molto entusiasta. Noi continuiamo a lavorare, ovviamente abbiamo delle grosse aspettative anche su noi stesse. La Champions è sempre una competizione che mi è piaciuta, non vedo l'ora. Ogni anno il debutto mi regala i brividi. Sicuramente sarà una gara di alto livello».



Si sente di aver raggiunto la sua maturità pallavolistica?

«Credo di sì. Sicuramente l'ho raggiunta in certi aspetti, però sono dell'idea che ogni anno ho la possibilità di crescere e di migliorare quel dettaglio sia tecnico che relazionale, nel capire come aiutare la mia compagna o come gestire dei momenti di difficoltà».



C'è stato anche un cambio netto dal punto di vista mentale.

«Ho iniziato a mettere delle priorità, quindi su che cosa avessi effettivamente il controllo, senza farmi travolgere da tutto il contesto e tutto ciò che potesse girare fuori».



Adesso c'è più un rapporto d'odio o d'amore con la pallavolo?

«Sicuramente d'amore. Ovvio, magari ci sono dei giorni in cui fai più fatica, ma ho cominciato ad apprezzare tutto il contesto, non soltanto lo sport in sé».



Invece il suo rapporto con la Nazionale?

«È sempre un onore indossare quella maglia, c'è sicuramente un forte sentimento. Cerco di godermela, ovviamente il peso è diverso perché rappresenti il tuo Paese però me la godo. Mi dico: "non è scontato essere qui per l'ennesimo anno". Cerco sempre di dare il massimo».



E con Julio Velasco che legame ha?

«Abbiamo un rapporto allenatore-giocatrice, ha portato tanta esperienza. Sono onorata di avere la possibilità di essere allenata da un coach come lui».



Al di là di tutto, chi è adesso Paola Egonu?

«Mi sto dando del tempo anch'io per conoscermi. Prima ero molto focalizzata sulla pallavolo, adesso cerco anche di capire il mio valore al di fuori del campo. Sto cercando anche io la risposta».



Parlando di attualità, Velasco ha definito un disastro i nuovi calendari. Lei cosa ne pensa?

«Staremo a vedere, mi auguro che la FIVB rifletta molto sull'organizzazione, è normale che sia i club che la Nazionale cercano di avere più spazio possibile. Ma siamo atleti, è ovvio che se si tira troppo la corda non bisogna stupirsi se poi determinanti giocatori alzano la mano. Non è per fare polemica, ma non si riesce a starci dietro. Abbiamo il desiderio di onorare la nostra nazione e di giocare per il nostro club: oltre ad essere il nostro lavoro è la nostra passione, ma la realtà è che siamo essere umani, c'è il rischio di andare oltre, è lì che si creano problemi. Vogliamo essere sempre al 100%, però se poi le condizioni non te lo permettono succede che si dica "io non ce la faccio". Mi auguro che effettivamente non venga approvato questo cambio di programma. Andare a fare un Mondiale che dura tre settimane diventa difficile: sei già nel club ma interrompi per andare in Nazionale, c'è il rischio infortuni, bisogna vedere anche come rientri. È un po' rischioso».



Oggi è anche la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

«Il mio desiderio è che si vada a curare il problema all'inizio, quindi con l'educazione e il corretto approccio. Si comincia sempre da quando si è piccoli: non incolpo nessuno, ma parte tutto dalla base di amore che ricevi a casa, si vede in qualsiasi ambiente. Lo sport in questo senso aiuta, ti insegna il rispetto di te stesso e degli altri»