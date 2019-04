Volley: A2 Maschile, a Pasquetta si gioca Gara 2 delle semifinali

ROMA-Anche per l’A2 Maschile sarà un lunedì di Pasquetta ad altissima tensione con partite decisive sia nei Play Off Promozione, con in programma Gara 2 delle Semifinali, che nei Play Off per restare in A2, nei quali si gioca Gara 2 dei Quarti di Finale.

PLAY OFF PROMOZIONE-

Secondo atto delle Semifinali Play Off Promozione. Lunedì 22 aprile, alle 18.00, la Pool Libertas Cantù cercherà di impattare la serie con l’Olimpia Bergamo nel derby lombardo tra le mura amiche. In contemporanea, sul proprio campo, la Monini Spoleto proverà a riequilibrare il discorso contro la corazzata Gas Sales Piacenza.

La Pool Libertas Cantù, con Santangelo a 3 punti dai 1600 e Robbiati a 1 sigillo dai 1500, vuole prolungare la serie dopo aver messo paura agli orobici nel primo set all’esordio in Semifinale. Sono salite a 6 le vittorie dell’Olimpia Bergamo nel derby in sette scontri diretti. L’opposto Romanò è a 5 attacchi vincenti dai 500.

La Monini Spoleto, con Rosso a 6 attacchi vincenti dai 500 ai Play Off e Padura Diaz a 12 punti dai 3800 in carriera, gioca le sue carte per annullare il “match point” della Gas Sales Piacenza, che giovedì al PalaBanca ha avuto il merito di rialzarsi dopo il primo set conquistato dagli umbri. Gli emiliani sono pericolosissimi anche in trasferta.

PLAY OFF A2-

Le partite di gara 2, valevoli per i Quarti di Finale dei Play Off A2 Credem Banca, possono emettere i primi verdetti. Lunedì 22 aprile alle 18.00 sono in programma Menghi Shoes Macerata – Geosat GeoverticalLagonegro, Acqua Fonteviva Apuana Livorno – Sieco Service Ortona e Kemas Lamipel Santa Croce – Gioiella Gioia del Colle, alle 19.00 il posticipo Videx Grottazzolina – GoldenPlast Potenza Picena.

La Menghi Shoes Macerata, con Casoli a 16 punti dai 1500, deve vincere alla Marpel Arena per portare alla “bella” la Geosat Geovertical Lagonegro, che giovedì l’ha spuntata in casa al tie break. Nei tre incroci stagionali tra le due squadre sono avanti i lucani 2-1 e ha sempre prevalso il fattore campo.

L’Acqua Fonteviva Apuana Livorno, con Zonca a 14 punti dai 1300, è l’unica squadra che nei Quarti ha vinto in trasferta. In Abruzzo primi due set combattuti e poi zampata finale degli ospiti sulla Sieco Service Ortona, che aveva già vacillato nelle prime gare degli Ottavi e che cerca l’impresa in Toscana. Ogurcak a 12 punti dai 2200.

La Kemas Lamipel Santa Croce, con Snippe a 3 punti dai 1800, deve cambiare marcia per non lasciare la A2 a “Pasquetta”, ma la Gioiella Gioia del Colle giovedì al PalaCapurso ha dettato legge per 2 set e ha avuto la solidità mentale di chiudere la gara ai vantaggi del terzo. Al PalaParenti i “lupi” proveranno ad azzannare.

La Videx Grottazzolina, con Sequeira a 9 punti dai 1700, una spina nel fianco per i rivali dal terzo set in gara 1, vuole confermare la tradizione positiva nei derby al PalaGrotte con la terza vittoria in altrettante sfide interne, ma la GoldenPlast Potenza Picena è avanti nella serie con il 3-1 casalingo e vuole chiudere i conti.

PROGRAMMA E ARBITRI GARA 2 SEMIFINALI PLAY OFF PROMOZIONE-

Lunedì 22 aprile 2019, ore 18.00

Pool Libertas Cantù – Olimpia Bergamo Arbitri: Palumbo-Sessolo

Monini Spoleto – Gas Sales Piacenza Arbitri: Spinnicchia-Caretti

PROGRAMMA E ARBITRI GARA 2 QUARTI DI FINALE PLAY OFF A2-



Lunedì 22 aprile 2019, ore 18.00

Menghi Shoes Macerata – Geosat Geovertical Lagonegro Arbitri: Toni-Merli

Acqua Fonteviva Apuana Livorno – Sieco Service Ortona Arbitri: Rossi-Pristerà

Kemas Laimpel Santa Croce – Gioiella Gioia del Colle Arbitri: Rolla-Bellini



Lunedì 22 aprile 2019, ore 19.00

Videx Grottazzolina – GoldenPlast Potenza Picena Arbitri: Carcione-Pecoraro