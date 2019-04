Volley: A2 Maschile, Bergamo e Cantù si giocano un posto in Finale

ROMA-Giornata decisiva in A2 Maschile sia nei Play Off che portano alla Promozione in Superlega, con Gara 3 una vera e propria bella per un posto in Finale fra Olimpia Bergamo e Pool Libertas Cantù, che nei Play Off per l’A2, dove a spareggiare per un posto in semifinale si affronteranno nella terza e decisiva partita Gioiella Gioia Del Colle e Kemas Lamipel Santa Croce. Entrambe le sfide si giocheranno giovedì pomeriggio, a Bergamo alle 15.00, in Puglia alle 18.00.

PLAY OFF PROMOZIONE-

Con la Gas Sales Piacenza in Finale dopo il successo per 3-1 sulla Monini Spoleto al PalaRota nella seconda sfida di Semifinale, giovedì 25 aprile alle 15.00 sarà il derby del PalaAgnelli tra Olimpia Bergamo e Pool Libertas Cantù a decretare la seconda finalista che cercherà il salto di categoria in una serie al meglio dei cinque match.

L’Olimpia Bergamo, con Erati a 10 punti dagli 800 in carriera, non ha sfruttato la chance di chiudere i conti in gara 2, ma affronterà la “bella” in casa e sogna la rivalsa tricolore con Piacenza nella Finale Promozione dopo la beffa nella resa dei conti della Del Monte® Coppa Italia. La Pool Libertas Cantù non starà a guardare. Dopo aver tolto la corazza a Mondovì nei Quarti, gli uomini di Luciano Cominetti possono centrare un altro colpo da ko, con Monguzzi a 14 punti dai 1400 in carriera, contro la vecchia conoscenza Tiozzo, in forza ai canturini nel 2015/16.

PLAY OFF A2-

Si stringe il cerchio delle pretendenti ai due posti per la Serie A2 Credem Banca 2019/20. Domenica 28 aprile la prima Semifinale sarà Geosat Geovertical Lagonegro – Acqua Fonteviva Apuana Livorno, l’altra vedrà impegnata la GoldenPlast Potenza Picena con la vincente di Gioiella Gioia del Colle – Kemas Lamipel Santa Croce, match valevole per gara 3 dei Quarti Play Off A2 Credem Banca

La Gioiella Gioia del Colle, con Margutti a 11 punti dai 600 in carriera, può contare sul PalaCapurso e sulla spinta dei propri tifosi per raggiungere i marchigiani in Semifinale, ma la Kemas Lamipel Santa Croce dell’ex Grassano, che dopo aver perso Wagner per l’infortunio causato da un gesto di stizza, schiera l’olandese Snippe da opposto e punta sul bulgaro Lyutsjanov, ha dimostrato in casa di aver raggiunto un equilibrio nel gioco imponendosi 3-1 con Gioia dopo una rimonta nel terzo set.

PROGRAMMA E ARBITRI GARA 3 DI SEMIFINALE DEI PLAY OFF PROMOZIONE-

Giovedì 25 aprile 2019, ore 15.00

Olimpia Bergamo – Pool Libertas Cantù Arbitri: Turtù-Mattei

PROGRAMMA E ARBITRI GARA 3 DEI QUARTI DEI PLAY OFF A2-

Giovedì 25 aprile 2019, ore 15.00

Gioiella Gioia del Colle – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Cavalieri-Scarfò