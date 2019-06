Il libero Pochini firma per Mondovì

MONDOVI’ (CUNEO)-E’ bastata poco più di una telefonata tra il libero perugino Filippo Pochini, classe ’89, e la VBC Mondovì per trovare un accordo che legasse l’atleta alla città del Belvedere per la prossima stagione.

Filippo, per tutti “Pok”, comincia la sua carriera nel settore giovanile della RPA-LuigiBacchi.itPerugia, società con la quale fa anche il suo esordio in prima squadra, militante nel campionato di serie A1, da quel momento in poi un susseguirsi di esperienze in giro per l’Italia.

I tifosi monregalesi lo ricorderanno sicuramente in maglia Emma Villas Chiusi nella stagione 2014/2015, protagonista di una grande cavalcata culminata con la promozione in serie A2 dopo una lunga battaglia proprio contro il Vbc Mondovì.

Successivamente a quell’esperienza Filippo veste le maglie dei Lupi Santa Croce e di Gioia del Colle, dove ottiene un’altra promozione in A e due coppe Italia di serie B.

Prima di accasarsi a Livorno, dove l’anno scorso è stato avversario della società del presidente Augustoni, Pok è tornato a Siena, dove ha ottenuto la tanto ambita promozione in Superlega.

Il libero umbro ha chiuso il campionato passato ai vertici delle classifiche per quel che concerne il fondamentale della ricezione, la stagione appena trascorsa si è inoltre conclusa con la vittoria nei play-off contro Lagonegro in una sfida al cardiopalmo che è valsa per la società toscana la permanenza nel campionato di A2, un risultato importante ed una grande soddisfazione data la riforma dei campionati messa in atto dalla Lega Pallavolo serie A, che vedrà la nascita di una nuova categoria al di sotto della serie A2, la serie A3.

LE PAROLE DI FILIPPO POCHINI-

Filippo, cosa ti ha spinto a scegliere Mondovì?

« Alla base di questa decisione c’è innanzitutto la volontà di rimanere nel campionato di A2, che l’anno prossimo con soltanto 12 squadre sarà davvero ostico e livellato verso l’alto, con grande concorrenza e un alto livello di gioco. Poterlo disputare con una squadra come Mondovì è un ulteriore valore aggiunto, sono davvero felice della scelta fatta, in quanto mi hanno sempre tutti parlato molto bene della società ».

Conosci qualche tuo futuro compagno di squadra? Cosa pensi della squadra che sta nascendo?

« Direttamente conosco solamente Biglino e Pistolesi, ma l’anno scorso ho giocato contro Mondovi e quindi sarà un piacere poter passare dalla loro parte. Quando ho saputo che una parte importante della squadra dello scorso anno sarebbe rimasta a Mondovi non ho avuto più dubbi. Pistolesi, Borgogno e Biglino sono giocatori importanti per la categoria che lo scorso anno hanno disputato una grandissima regular season, è vero, i playoff sono finiti prematuramente, ma sono convinto che saranno molto arrabbiati e vogliosi di rivincita, e conto di aiutarli a risolvere questo conto in sospeso. Personalmente apprezzo molto l’opposto Kadankov che ho avuto modo di affrontare nei playoff per la permanenza in A2, mi ha fatto una grandissima impressione, penso sia molto forte. Non conosco di persona Marco Fenoglio ma me ne hanno parlato tutti molto bene, me l’hanno descritto come un grande lavoratore e questa cosa mi stuzzica molto, mi piace stare in palestra e credo sia l’unico modo per raggiungere dei grandi risultati ».

Vuoi dire qualcosa ai tifosi dell’Hagar Group?

« Tutte le volte che ho giocato a Mondovì da avversario mi hanno sempre entusiasmato e caricato nonostante fossi dall’altra parte della rete, ero curioso di sapere come sarebbe stato giocare per la loro squadra, ora finalmente potrò scoprirlo! Non vedo l’ora di conoscerli e di farmi apprezzare da loro dentro e fuori dal campo! Ci vediamo presto! Forza Mondovi! ».