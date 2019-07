Il secondo palleggiatore di Ortona è l'abruzzese Del Fra

ORTONA (CHIETI)- Giovane, talentuoso ed abruzzese, la Sieco Service Ortona, avrà in organico Antonio Del Fra, palleggiatore che affiancherà Matteo Pedron nel prossimo campionato di Serie A2 Credem Banca.

LA CARRIERA-

Classe ’99 per 190 centimetri di altezza, Antonio del Fra nasce a Vasto dove muove i suoi primi passi nel mondo del volley, ma è con la BTS San Salvo che assapora i primi campionati giovanili. Il suo talento è chiaro e limpido così che presto arriva l’interesse di società più blasonate. La Teate Volley Chieti lo vuole per il proprio settore giovanile e con lui in campo, nel 2016 è Campione Regionale Under 17. L’anno successivo approda proprio alla Sieco Impavida Ortona e arriva così anche il titolo di Campione Regionale Under 18. Il Grande Salto arriva però nella stagione 2017/2018 quando la Sir Safety Perugia mette gli occhi su di lui. In terra umbra Antonio conquista l’ennesimo titolo regionale, questa volta Under 20. Come già accaduto con Chieti ed Ortona, anche con i perugini disputa un campionato di Serie C ed è subito un successo. Antonio si mette in luce e l’anno successivo è sempre a Perugia, ma questa volta con la squadra di Serie B dove gioca da titolare. Nella stagione 2019/2020 Antonio ritrova Ortona, e con questa disputerà il suo primo campionato nella “pallavolo che conta”.

Ma non c’è solo la pallavolo indoor per Antonio. Nella stagione estiva Del Fra si sposta sulla sabbia riscuotendo anche qui successi vincendo la tappa vastese del campionato Nazionale U19 di Beach Volley ed aggiudicandosi nello stesso tempo anche il titolo di miglior giocatore.