A2 Maschile, sfida ad alta quota tra Ortona e Siena

ROMA- I match del 6° turno di andata sono concentrati nella giornata di domenica 24 novembre. Alle 17.00 riflettori accesi sull’anticipo tra Materdomini e Brescia. Alle 18.00 gli altri match. Al comando c’è Ortona, ancora imbattuta e pronta a ospitare Siena, terza forza della categoria, in cerca di una vittoria da tre punti per l’aggancio.

La Materdominivolley.it Castellana Grotte, che recupererà il 3 dicembre la trasferta rinviata in Toscana, cerca punti dopo due passi falsi al tie break. In Puglia arriva la corazzata Sarca Italia Chef Centrale Brescia, seconda forza del torneo a 1 punto dalla capolista e vincitrice di 4 dei 6 precedenti con la Materdomini. Numeri di peso per gli ospiti, con Cisolla a 16 punti dai 7400 e Galliani a 12 dai 1800.

Rosa risicata per la Synergy Mondovì di Marco Fenoglio, che domenica ha perso 3-1 con la BCC al PalaGrotte e in classifica ha solo 1 punto. A complicare le cose arriva la visita di una squadra agguerrita come la Conad Reggio Emilia, che cerca il pronto riscatto dopo la beffa interna al tie break incassata nel quinto turno contro Lagonegro. Massimo equilibrio negli 8 precedenti tra monregalesi e reggiani (4-4). Tra gli emiliani Dolfo è a 19 punti dai 2100, Zingel a 17 attacchi punto dai 1000 in Regular Season.

Alti e bassi per l’Olimpia Bergamo. Reduci dalle debacle in casa con Siena e in Abruzzo con Ortona, gli orobici sono indietro in classifica e puntano sul fattore campo per cambiare marcia con la BCC Castellana Grotte, già a quota 9 e avanti 4-3 negli scontri diretti. In campo l’ex Garnica, che nel biennio 2016-2017 paleggiava per la New Mater. Nella BCC Del Vecchio è a 7 attacchi dai 500 in Regular Season.

Complice un avvio funestato dagli acciacchi, la Pool Libertas Cantù non si è ancora sbloccata e staziona in fondo alla classifica con un unico punto all’attivo, ottenuto al PalaGrotte alla 2a giornata nel match rocambolesco con la Materdomini. Dopo il rinvio dell’incontro casalingo, la Peimar Calci insegue in Lombardia il poker di vittorie consecutive, mentre Sideri può timbrare il gettone n. 100 in carriera.

Caduta a Brescia nella quinta giornata, la Kemas Lamipel Santa Croce vuole riavvicinarsi al podio e rinfrescare la tradizione positiva (3 vittorie in 4 scontri diretti) con la Geovertical Geosat Lagonegro, avversaria che ha dimostrato il proprio potenziale con il capolavoro al tie break sul campo di Reggio Emilia. Tra i lucani record vicino per Spadavecchia, che è a soli 2 punti dai 1000 personali in carriera. Serata dei ricorsi per Marra, la scorsa stagione a Lagonegro e ora in forza ai “lupi”.

La Sieco Service Ortona non finisce di sorprendere. A farne le spese in soli 3 set nell’ultimo turno è stata l’Olimpia, caduta in Abruzzo. A distanza di una settimana è la “bestia nera” Emma Villas Aubay Siena che si appresta a visitare la tana della capolista. I toscani, che ritrovano da rivale l’ex Menicali, hanno vinto i 4 precedenti. Centrali in odore di record: tra i padroni di casa Simoni è a 14 punti dai 1500, tra gli ospiti Zamagni è a 11 punti dai 1600. Meno grave del previsto l’infortunio di Marks, tanto che la Sieco conta di recuperare l’atleta in meno di due settimane.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATA-



Domenica 24 novembre 2019, ore 17.00-

Materdominivolley.it Castellana Grotte - Sarca Italia Chef Centrale Brescia Arbitri: Feriozzi-Dell’Orso



Domenica 24 novembre 2019, ore 18.00-

Synergy Mondovì - Conad Reggio Emilia Arbitri: Rossi-Pozzi

Olimpia Bergamo - BCC Castellana Grotte Arbitri: Giorgianni-Pecoraro

Pool Libertas Cantù - Peimar Calci Arbitri: Prati-Armandola

Sieco Service Ortona - Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Turtù-Somansino

Kemas Lamipel Santa Croce - Geovertical Geosat Lagonegro Arbitri: Rolla-Toni

LA CLASSIFICA-

Sieco Service Ortona 14, Sarca Italia Chef Centrale Brescia 13, Emma Villas Aubay Siena 11, Kemas Lamipel Santa Croce 9, BCC Castellana Grotte 9, Peimar Calci 8, Conad Reggio Emilia 7, Geovertical Geosat Lagonegro 5, Olimpia Bergamo 5, Materdominivolley.it Castellana Grotte 4, Synergy Mondovì 1, Pool Libertas Cantù 1

1 incontro in meno: Peimar Calci e Materdominivolley.it Castellana Grotte