A2 Maschile, sfida al vertice fra Ortona e Brescia

ROMA- Alla vigilia dell’8a giornata, a 4 turni dalla chiusura del Girone di andata, si apre il conto alla rovescia. Oltre a decretare la vincitrice del titolo d’inverno, la prima metà della Regular Season sancirà i nomi delle partecipanti ai Quarti di Del Monte® Coppa Italia insieme alle prime dei Gironi Bianco e Blu in A3 Credem Banca. Sabato 7 novembre anticipano Calci e Reggio Emilia, le altre gare si giocano domenica.



Reduce dall’exploit a Brescia e dalla sesta vittoria consecutiva nel recupero della 5a giornata con la Materdomini, la Peimar calci ospita la Conad Reggio Emilia, che domenica è caduta al PalaBigi contro Bergamo e il 18 del mese recupererà la sfida del 6° turno a Mondovì. I toscani hanno agganciato in vetta Ortona e Brescia a 16 punti e sono a +9 sui reggiani. Possibili record per Argenta, 23 punti ai 1400, e Fedrizzi, 11 punti ai 1800. Tra gli ospiti Dolfo è a 10 punti dai 2100, Zingel a 10 attacchi dai 1000

Dopo il punto preso in casa con Calci, la Pool Libertas Cantù ha steccato la trasferta a Santa Croce ed è confinata al penultimo posto. Diventa così molto delicato il match del PalaParini contro la Geovertical Geosat Lagonegro, ottava a 8 punti e tornata al successo domenica scorsa grazie al 3-0 contro Mondovì. I precedenti sono in favore dei lucani, vittoriosi tre volte in quattro sfide con il team lombardo. L’unico ex è Robbiati, bandiera canturina dal 2013 al 2018. Monguzzi è a 3 muri dai 400

Quinta a 1 solo punto dalla vetta dopo il successo con la Materdomini, questa volta l’Emma Villas Aubay Siena ospita la New Mater, BCC Castellana Grotte, battuta 3 volte su 4. I pugliesi sono sesti a quota 12 dopo l’impresa in casa con Ortona. Falaschi ha vestito la maglia della New Mater a più riprese, Fabroni ha giocato a Siena nel biennio 2016-2017 insieme all’altro ex, Vedovotto, che in Toscana si è fermato fino allo scorso anno. Nella BCC Cubito è a 2 punti e Del Vecchio a 1 dai 500 in Regular Season, Moreira a 15 attacchi dai 1000 in carriera.

La Materdominivolley.it Castellana Grotte ha conquistato 4 punti dall’inizio del torneo, ma può sfatare un tabù contro la bestia nera e rivale diretta Synergy Mondovì, che di punto ne ha uno solo (con una partita da recuperare) e viene dalla debacle a Lauria. I lucani hanno perso i 4 precedenti con il Club monregalese. Tra i padroni di casa Cazzaniga mira ai 6800 punti, distanti 38 sigilli.

La capolista Sieco Service Ortona deve reagire al primo stop, maturato in casa New Mater dopo tre set equilibrati. Nello scontro al vertice gli abruzzesi puntano sulla tradizione di 7 vittorie e 1 stop con la Sarca Italia Chef Centrale Brescia. I due team hanno 16 punti come Calci. Gli ospiti schierano tre ex ortonesi: Cisolla e Galliani, un anno a testa in Abruzzo, e Zito, alla Sieco nel biennio 2013-2014. Record in vista tra i padroni di casa: 5 attacchi ai 1000 in Regular Season per Ottaviani, Simoni è a 3 punti dai 1500 e a 4 attacchi dai 1000. Sul fronte opposto, 35 punti ai 2100 per Bisi.

L’Olimpia Bergamo si è rilanciata con il 3-1 alla New Mater e il colpo a Reggio Emilia. Settimi a 11 punti, gli orobici sfidano la Kemas Lamipel Santa Croce, che ha vinto 9 dei 12 faccia a faccia e occupa la quarta posizione a 1 punto dal trio di testa. La Kemas vuole l’impresa, ma se la vedrà con due ex “lupi”: Garnica e Wagner. Nel team di casa Cargioli è a 16 punti dai 900, per gli ospiti Padura Diaz è a 29 punti dai 4000.

PROGRAMMA E ARBITRI DELL'8a GIORNATA-



Sabato 7 dicembre, ore 20.30



Peimar Calci – Conad Reggio Emilia Arbitri: Verrascina-Carcione



Domenica 8 dicembre, ore 16.00



Pool Libertas Cantù – Geovertical Geosat Lagonegro Arbitri: Pecoraro-Selmi



Domenica 8 dicembre, ore 18.00



Emma Villas Aubay Siena – BCC Castellana Grotte Arbitri: Mattei-Bellini



Materdominivolley.it Castellana Grotte – Synergy Mondovì Arbitri: Talento-Zingaro



Sieco Service Ortona – Sarca Italia Chef Centrale Brescia Arbitri: De Simeis-Di Bari



Domenica 8 dicembre, ore 19.00



Olimpia Bergamo – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Serafin-Giardini



LA CLASSIFICA-



Sieco Service Ortona 16, Peimar Calci 16, Sarca Italia Chef Centrale Brescia 16, Kemas Lamipel Santa Croce 15, Emma Villas Aubay Siena 15, BCC Castellana Grotte 12, Olimpia Bergamo 11, Geovertical Geosat Lagonegro 8, Conad Reggio Emilia 7, Materdominivolley.it Castellana Grotte 4, Pool Libertas Cantù 2, Synergy Mondovì 1



1 incontro in meno: Conad Reggio Emilia, Synergy Mondovì