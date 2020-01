A2 Maschile, domenica la 4a di ritorno

ROMA- Numeri da corazzata per Siena, capolista con 5 punti di vantaggio su Ortona alla vigilia della quarta di ritorno. Squadre in campo domenica 26 gennaio. New Mater e Cantù anticipano alle 17.00. Mondovì cerca la sesta vittoria di fila in Toscana contro Calci alle 18.00. Altre tre gare alla stessa ora. Alle 19.00 il posticipo Siena – Bergamo.

La BCC Castellana Grotte, terza in classifica e con Cubito a 1 punto dai 500 in Regular Season, domenica scorsa a Reggio Emilia ha centrato la sesta vittoria consecutiva in Campionato e, nell’anticipo delle 17.00, vuole ripetersi in casa contro la Pool Libertas Cantù, già incrociata e sconfitta tre volte. I canturini si devono buttare alle spalle gli stop interni con Materdomini e Ortona. Morelli nel 2013 schiacciava con la maglia di Cantù. Tra gli ospiti, Monguzzi è a 16 punti dai 1500 e Poey a 10 dai 1600.

Quinta in classifica, la Peimar Calci non riesce a sbloccarsi nella fase di ritorno. Quattro partite e altrettante sconfitte nel 2020 tra Campionato e Coppa, l’ultima incassata nella sfida esterna con Lagonegro. Dall’altra parte della rete c’è la Synergy Mondovì, beffata dai toscani al fotofinish tra le mura amiche nel girone di andata ma protagonista di un ciclo ininterrotto di cinque vittorie che hanno portato ossigeno, punti e il decimo posto a +6 su Reggio e Cantù dopo il tie break vincente con Brescia. Tra gli ospiti, Borgogno è a 7 punti dai 1900.

La Sieco Service Ortona, corsara a Cantù con Bertoli a 2 punti dai 2200 e Simoni a 2 muri dai 400, è seconda in classifica e continua a inseguire la capolista Siena, che dista 5 lunghezze. In Abruzzo arriva la Materdominivolley.it Castellana Grotte, con Valera a una partita dalle 100. I precedenti vedono avanti 6-5 gli abruzzesi grazie al successo al tie break al PalaGrotte nel girone di andata. Bertoli e Pedron vantano trascorsi con la Materdomini, Fiore ha vestito la casacca della Sieco. Tra gli ospiti, Cazzaniga è a 1 punto dai 5500 in Regular Season e a 24 dai 6900 in carriera.

La Conad Reggio Emilia, penultima e con Dolfo a 12 punti dai 2200, vuole spezzare la striscia negativa di otto sconfitte inseguendo la prima vittoria nel girone di ritorno, iniziato con gli stop contro Cantù, Ortona e New Mater. Al PalaBigi arriva la Kemas Lamipel Santa Croce, che deve smaltire le tossine della sconfitta casalinga nel derby con Siena e ha nel mirino la tredicesima vittoria nella sfida n. 18 contro Reggio. Nei roster un ex per parte: Miselli lo scorso anno murava tra i “lupi”, Padura Diaz (12 punti ai 4200) nel biennio 2008-2009 ha schiacciato per i reggiani.

La Sarca Italia Chef Centrale Brescia, tornata dal PalaManera con un punto e con Bisi a 14 sigilli dai 2000 in Regular Season, vuole riavvicinarsi al quinto posto domando in casa la Geovertical Geosat Lagonegro. Il bilancio dei precedenti è saldamente in favore del team lombardo (6-1), ma i lucani, settimi in classifica a -5 dai tucani e tornati al successo domenica scorsa in 4 set contro Calci, confidano nel colpaccio. Nella squadra di casa è arrivato Mauro Gavotto, a 40 anni pronto a cogliere una nuova sfida dopo lo stop. Tra gli ospiti, Spadavecchia è a 4 muri vincenti dai 300 in Regular Season.

Reduce dallo show nel derby in casa dei “lupi”, la prima della classe Emma Villas Aubay Siena vuole mantenere l’imbattibilità interna e prolungare la striscia vincente imponendosi nel posticipo delle 19.00, con Gitto a meno 15 dal traguardo dei 2000 punti. Sul fronte opposto, l’Olimpia Bergamo, quarta in classifica e lucida nel finale della maratona vincente con la Materdomini, può ridurre gli 8 punti di distanza e mettere la testa avanti negli scontri diretti (3-3). Erati è a 3 muri dai 300. L’unico ex del match è Romanò, che lo scorso anno si è messo in mostra con la maglia orobica.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA DI RITORNO-

Domenica 26 gennaio 2020, ore 17.00

BCC Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù Arbitri: Morgillo-Di Bari

Domenica 26 gennaio 2020, ore 18.00

Peimar Calci – Synergy Mondovì Arbitri: Prati-Rossi



Sieco Service Ortona – Materdominivolley.it Castellana Grotte Arbitri: Verrascina-Selmi



Conad Reggio Emilia – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Piubelli-Traversa

Sarca Italia Chef Centrale Brescia – Geovertical Geosat Lagonegro Arbitri: Armandola-Giorgianni



Domenica 26 gennaio 2020, ore 19.00

Emma Villas Aubay Siena – Olimpia Bergamo Arbitri: Grassia-Gasparro