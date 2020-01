A2 Maschile, Materdomini-Calci, apre la quinta di ritorno

ROMA-Il quinto turno di ritorno è tenuto a battesimo da Materdomini – Calci sabato 1 febbraio alle 20.00. Domenica dieci squadre in campo. Alle 18.00 Siena va a Cantù, Lagonegro ospita Reggio Emilia, S. Croce riceve Brescia, Bergamo cerca vittoria e sorpasso a Ortona. Alle 19.00 il posticipo Mondovì – New Mater.

Nona in classifica e tornata da Ortona con 1 punto, la Materdominivolley.it Castellana Grotte attende i 2000 di Patriarca in Regular Season, distanti 10 sigilli, e ospita nell’anticipo di sabato alle 20.00 la Peimar Calci. I toscani, vittoriosi nel match di andata, occupano la quinta piazza e nell’ultimo turno sono tornati al sucCesso nella sfida casalinga contro Mondovì, dopo una fase iniziale di 2020 da dimenticare.

In fondo alla classifica a sette giornate dal termine della Regular Season e reduce dalla sconfitta esterna con la New Mater, la Pool Libertas Cantù, con Monguzzi a 8 punti dai 1500 e Poey a 5 punti dai 1600, gioca il tutto per tutto con la capolista Emma Villas Aubay Siena. Un’impresa ardua sulla carta. I toscani hanno vinto i tre precedenti e vogliono rifarsi dopo le delusioni ravvicinate in casa con Bergamo: lo stop in Campionato e la beffa nella Semifinale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2/A3.

Caduta a Brescia e ottava in classifica dopo essere stata superata da S. Croce e agganciata dalla Materdomini, la Geovertical Geosat Lagonegro, con Spadavecchia a 2 muri dai 300 in Regular Season, vuole battere la Conad Reggio Emilia. I reggiani sono avanti per 2-1 nei precedenti, ma sono a secco di punti nel 2020. Nel 2017/18 Fabi ha murato con i colori di Reggio. Tra gli ospiti Dolfo è a 2 punti dai 2200, Zingel è a 5 punti dai 1700 in carriera e a 15 dai 1500 in Regular Season

Settima in classifica grazie alla posta piena conquistata al PalaBigi, la Kemas Lamipel Santa Croce, con Bargi a 11 punti dai 1000 e Colli a 10 sigilli dagli 800, torna al PalaParenti per accogliere la Sarca Italia Chef Centrale Brescia, ancora priva di Bisi. Il team lombardo ha vinto 4 dei 5 precedenti con i “lupi” e nell’ultimo turno ha superato Lagonegro in 3 set. Ciliegina sulla torta la qualificazione alla Finalissima di Del Monte® Coppa Italia con la vittoria in 3 set contro Grottazzolina. Due ex incrociati nei roster: Mazzon vanta trascorsi a Brescia, Tiberti palleggiava a S. Croce.

Corsara al PalaEstra nella Semifinale di Coppa Italia, l’Olimpia Bergamo ha staccato il pass per l’Unipol Arena eliminando Siena al fotofinish. Il successo è arrivato pochi giorni dopo la prima impresa nella tana della Emma Villas in Campionato. Gli orobici sono quarti con 30 punti all’attivo. Al PalaAgnelli arriva la Sieco Service Ortona, che è riuscita a prevalere solo una volta su cinque confronti con l’Olimpia, ma in classifica è seconda a +2 dai bergamaschi e viene da tre successi in Regular Season, l’ultimo centrato in casa al tie break contro la Materdomini.

Il filotto di vittorie della Synergy Mondovì si è interrotto al PalaParenti contro Calci. Il sodalizio monregalese è decimo con sei lunghezze di vantaggio dalle ultime due della classe. Nel posticipo di domenica alle 19.00 si presenta al PalaManera la BCC Castellana Grotte, terza forza della A2 e rullo compressore nel girone di ritorno. I pugliesi hanno anche vinto i tre precedenti. Esposito ha iniziato la stagione con la New Mater per poi accasarsi in Piemonte. Percorso inverso per Presta che in stagione si è trasferito a Castellana Grotte dove aveva già militato nel 2016/17. Morelli l’anno scorso giocava nella Synergy. Per Cubito gara n. 100 in Regular Season.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 1 febbraio 2020, ore 20.00

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Peimar Calci Arbitri: Zingaro-Colucci



Domenica 2 febbraio 2020, ore 18.00

Pool Libertas Cantù – Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Bellini-Turtù

Geovertival Geosat Lagonegro – Conad Reggio Emilia Arbitri: De Simeis-Gaetano

Kemas Lamipel Santa Croce – Sarca Italia Chef Centrale Brescia Arbitri: Cavicchi-Pozzi

Olimpia Bergamo – Sieco Service Ortona Arbitri: Rossi-Spinnicchia

Domenica 2 febbraio 2020, ore 19.00

Synergy Mondovì – BCC Castellana Grotte Arbitri: Marotta-Santoro

LA CLASSIFICA-

Emma Villas Aubay Siena 32, Sieco Service Ortona 27, BCC Castellana Grotte 26, Peimar Calci 26, Olimpia Bergamo 24, Sarca Italia Chef Centrale Brescia 21, Kemas Lamipel Santa Croce 17, Materdominivolley.it Castellana Grotte 16, Geovertical Geosat Lagonegro 14, Synergy Mondovì 13, Conad Reggio Emilia 9, Pool Libertas Cantù 9