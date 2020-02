A2 Maschile, Bergamo suona la 10a contro Reggio

BERGAMO- L’Olimpia archivia anche la pratica Conad in un’ora e venti di partita, senza troppa fatica grazie a una buona prestazione corale, e riuscendo anche in un turnover di giocatori, infatti coach Spanakis ha utilizzato tutte e 4 le bande e i centri a disposizione, con un buono scambio anche tra i liberi Fusco e Saturnino. Una partita per nulla scontata che l ‘Olimpia ha giocato con un buon ritmo senza scadere e provando anche diverse soluzioni da parte del regista Garnica, poi sostituito ne terzo set dal giovane Zonta. Dall’altra parte della rete gli emiliani non riescono mai a imporre il proprio gioco, tenuti in piedi da Zingel e Bellini che però vengono sapientemente murati e letti da un buon Alborghetti questa sera davvero in forma e forse troppo fallosi anche in difesa. Entrato in esordio anche Paolo Battaglia, che ha fatto il suo con l’ottimo servizio.

Miglior giocatore premiato da Marco Salvi dell’associazione Parkinsoniani di Bergamo è Wagner con 22 punti.

LA CRONACA DEL MATCH-

Olimpia parte con diagonale Garnica-Wagner, al centro Signorelli-Alborghetti, posto 4 Della Lunga-Tiozzo, libero Fusco

Reggio Emilia parte con la diagonale Pinelli-Zingel, al centro Mattei e Miselli, in posto 4 Bellini e Ippolito, libero Morgese

Nel primo set Olimpia parte sopra 4-1, poi la Conad recupera e si porta a 8-6, poi con Tiozzo si riporta sopra 14-12. Bellini tiene agganciata la Conad 14-13. Wagner trascina 19-15 ottima difesa di Della Lunga permette la finalizzazione di Tiozzo 20-15. Sempre Wagner mette a terra il 22-18. Della Lunga schiaccia out per il 22-21, ma poi si fa perdonare con il 23-21. Wagner mura Bellini, poi Zingel spara out per il 25-21.

Nel secondo parziale è ancora Bergamo che si porta avanti 8-4 poi 15-9, con ottimi Della Lunga e Tiozzo. Preti rileva Della Lunga sull’11-7. Sono molti gli errori nel campo emiliano che permettono ulteriore allungo a 17-13. Wagner mura Bellini per il 22-14. Dall’altra parte della rete Fabi rileva Miselli. Il set si chiude con un doppio muro di Alborghetti 25-15.

Nel terzo parziale Reggio Emilia non riesce a passare e viene spesso murata da un ottimo Wagner che si distingue anche al servizio portandosi subito sul 15-7. Preti non si risparmia e mette a segno il 19-10. La difesa emiliana non regge, cambia anche il palleggio 20-10. Entrano Zonta e Battaglia sul 21-11. Chiude un ace di Zonta 25-15.

IL TABELLINO-

OLIMPIA BERGAMO – CONAD REGGIO EMILIA 3-0 (25-21, 25-15, 25-14)

OLIMPIA BERGAMO: Garnica 0, Tiozzo 7, Alborghetti 6, Pereira Da Silva 22, Della Lunga 6, Signorelli 7, Saturnino (L), Fusco (L), Gritti 0, Zonta 1, Battaglia 0, Preti 5. N.E. Cargioli, Erati. All. Spanakis.

CONAD REGGIO EMILIA: Pinelli 0, Ippolito 2, Miselli 4, Zingel 15, Bellini 5, Mattei 4, Cagni (L), Morgese (L), Scarpi 1, Fabi 0, Catellani 1. N.E. Magnani, Dolfo. All. Fabris.

ARBITRI: Pristera’, Santoro.

NOTE – durata set: 28′, 26′, 21′; tot: 75′.