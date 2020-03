A2 Maschile, si riparte con la 9a giornata

ROMA- La Serie A2 Credem Banca torna in campo a porte chiuse per la nona giornata di Ritorno. Messe in archivio la Finale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2/A3 vinta da Bergamo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e la settimana senza volley legata all’emergenza Coronavirus, si ricomincia con Siena in testa alla classifica.



La Peimar Calci, con Fedrizzi a 6 punti dai 2000 in carriera e Barone a 15 attacchi vincenti dai 1000 in Regular Season, alle 18.00 di domenica ospita la BCC Castellana Grotte. Nell’unico precedente, il match di andata al PalaGrotte, sono stati i toscani a spuntarla. I pugliesi, con Fabroni alla gara n. 600 in carriera e Moreira a 16 punti dai 1000 in Regular Season, vengono da due sconfitte nette e sono quarti in classifica. I padroni di casa, invece, occupano la quinta posizione a due lunghezze dalla New Mater grazie ai 4 punti presi nel doppio turno casalingo.

La capolista Emma Villas Aubay Siena, con Zamagni a 7 punti dai 1700, vuole tenere a distanza di sicurezza Bergamo e tornare una corazzata infallibile per cancellare le due sconfitte esterne (con Olimpia e Materdomini) negli ultimi quattro match di Campionato. In Toscana arriva la Synergy Mondovì, che ha vinto solo uno degli otto precedenti con l’Emma Villas, ma che quest’anno ha dato un senso alla stagione rimontando dalla coda della classifica fino al nono posto ed è reduce dai successi netti a Reggio Emilia e in casa con Lagonegro. Al PalaEstra torna da avversario l’ex Pochini.

Beffata nella Finale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2/A3 dall’Olimpia, la Sarca Italia Chef Centrale Brescia, con Cisolla a 22 attacchi vincenti dai 5000 in Regular Season, si rituffa nel Campionato e, dopo aver espugnato al tie break il PalaParenti di Santa Croce sull’Arno nel settimo turno di ritorno contro Calci, ospita la Conad Reggio Emilia. Il team lombardo è avanti 5 a 4 nei precedenti contro la formazione emiliana, che è a secco di punti nella fase di ritorno. Al centro Sportivo San Filippo si presentano gli ex Bellini, Catellani e Fabi, che tornano da rivali.



L’obiettivo dei padroni di casa è consolidare il terzo posto per riavvicinarsi alla vetta. La Sieco Service Ortona, con Menicali a caccia del muro n. 300 in Regular Season e Ottaviani a 2 punti dai 1500 in carriera, vuole dare seguito al successo netto centrato contro la New Mater. In Abruzzo, però, arriva una Kemas Lamipel Santa Croce, vittoriosa in 3 dei 5 faccia a faccia del passato e capace di collezionare ben 12 punti nelle ultime quattro partite giocate, di cui tre esterne. L’unico ex del match è Bertoli, tesserato con i Lupi nella stagione 2011/12. Tra gli ospiti è a caccia di Record Padura Diaz (25 punti ai 4200 e 8 attacchi vincenti ai 3500).



La Materdominivolley.it Castellana Grotte, ottava in classifica e con Gargiulo alla gara n. 100 in Regular Season, è galvanizzata dall’esaltante vittoria interna al tie break nella maratona con la prima della classe Siena. Al PalaGrotte si presenta per un “derby del sud” la Geovertical Geosat Lagonegro, decima a -4 dai pugliesi, ma in attivo con quattro vittorie a uno nei precedenti scontri diretti. Dopo il 3-0 interno contro Reggio Emilia, per i lucani sono arrivate due sconfitte, in casa con Santa Croce e in Piemonte con Mondovì. L’unico ex del match è Spadavecchia, che vanta trascorsi alla Materdomini. Cazzaniga è a 14 punti dai 7000 in carriera. Tra gli ospiti, Tiurin è a 12 punti dai 1000 in Regular Season.

La gara in programma sabato 7 marzo tra Olimpia Bergamo e Pool Libertas Cantù sarà disputata mercoledì 18 marzo 2020 alle 20.30.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA-



Domenica 8 marzo 2020, ore 18.00

Peimar Calci - BCC Castellana Grotte Arbitri: Noce-Piperata

Emma Villas Aubay Siena - Synergy Mondovì Arbitri: Verrascina-Moratti

Sarca Italia Chef Centrale Brescia - Conad Reggio Emilia Arbitri: Feriozzi-Jacobacci

Sieco Service Ortona - Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Talento-Vecchione

Domenica 8 marzo 2020, ore 19.00

Materdominivolley.it Castellana Grotte - Geovertical Geosat Lagonegro Arbitri: Merli-Grassia

Olimpia Bergamo-Pool Libertas Cantù si gioca il 18 marzo alle 20.30

LA CLASSIFICA-

Emma Villas Aubay Siena 42, Olimpia Bergamo 39, Sieco Service Ortona 35, BCC Castellana Grotte 35, Peimar Calci 33, Kemas Lamipel Santa Croce 29, Sarca Italia Chef Centrale Brescia 28, Materdominivolley.it Castellana Grotte 24, Synergy Mondovì 21, Geovertical Geosat Lagonegro 20, Conad Reggio Emilia 9, Pool Libertas Cantù 9